https://sputnikarabic.ae/20240128/مقتل-3-عسكريين-أمريكيين-وإصابة-25-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-الأردن-وبايدن-يتوعد-بالمحاسبة-1085510552.html

مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن... وبايدن يتوعد بالمحاسبة

مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن... وبايدن يتوعد بالمحاسبة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، "مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا". 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T17:09+0000

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وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "الهجوم أسفر عن إصابة 25 عسكريا أيضا"، مؤكدة أن "ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير".من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وتعهد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة، بحسب قوله.وأعلنت فصائل مسلحة عراقية، يوم الأربعاء الماضي، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، في وقت سابق، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الأسد".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا غير شرعي منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم