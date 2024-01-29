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https://sputnikarabic.ae/20240129/تصويتبرأيك-كيف-سيكون-رد-البيت-الأبيض-على-الضربة-القاسية-لقواته-في-الأردن-1085538352.html
تصويت...برأيك كيف سيكون رد "البيت الأبيض" على الضربة القاسية لقواته في الأردن
تصويت...برأيك كيف سيكون رد "البيت الأبيض" على الضربة القاسية لقواته في الأردن
تعرضت قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، يوم أمس الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين فيها. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:00+0000
2024-01-29T12:00+0000
العالم العربي
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بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الأحد، "مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 عسكريا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا".وفي غضون ذلك، أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن 3 هجمات على قواعد للقوات الأمريكية بواسطة الطائرات المسيرة، منها الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنية.تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟ونقلت وكالة "عمون" عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف (الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".تصويت... هل قدمت إسرائيل مقترحا للهدنة لأنها في وضع خطير؟
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت...برأيك كيف سيكون رد "البيت الأبيض" على الضربة القاسية لقواته في الأردن

12:00 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEمروحيات أمريكية تحلق فوق قاعدة "الإمام علي"، المعروفة لدى الجيش الأمريكي باسم "كامب أدير"، على مشارف مدينة الناصرية الجنوبية، في 16 ديسمبر 2011
مروحيات أمريكية تحلق فوق قاعدة الإمام علي، المعروفة لدى الجيش الأمريكي باسم كامب أدير، على مشارف مدينة الناصرية الجنوبية، في 16 ديسمبر 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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تعرضت قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، يوم أمس الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين فيها.
بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الأحد، "مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 25 عسكريا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا".

وعلّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث، بالقول إن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن، تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وتعهّد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن 3 هجمات على قواعد للقوات الأمريكية بواسطة الطائرات المسيرة، منها الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنية.
تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟
عدد الأصوات19
ونقلت وكالة "عمون" عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف (الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".
تصويت... هل قدمت إسرائيل مقترحا للهدنة لأنها في وضع خطير؟
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