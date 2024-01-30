https://sputnikarabic.ae/20240130/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-خلال-الحرب-على-غزة-1085590978.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال الحرب على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال الحرب على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جندي خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T21:09+0000

2024-01-30T21:09+0000

2024-01-30T21:09+0000

طوفان الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95c696cb8c32b6a52d98a0f466307dcf.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي 0404، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سقط خلال المعارك الدائرة على قطاع غزة، الجندي الإسرائيلي برتبة رقيب، واسمه يوفال نير، من مستوطنة "غوش عتصيون" الواقعة بالضفة الغربية.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيصل، غدا الأربعاء، إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب في غزة.وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، أن ديرمر سيصل غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبحث عدة قضايا وملفات مهمة، على رأسها اليوم التالي للحرب، مؤكدا أنه من بين الملفات الأخرى المهمة على رأس أجندة الوزير الإسرائيلي، الذي وصفه بالمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ملف تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.وأوضح الموقع أن ديرمر سيجري لقاءات موسعة مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وآخرين، بهدف استعراض مجريات الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، واليوم التالي لتلك الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240130/بن-غفير-يهدد-بحل-حكومة-نتنياهو-ولابيد-مستعد-لدخول-الائتلاف-بدلا-منه-لتمرير-صفقة-تبادل-الأسرى-1085583930.html

https://sputnikarabic.ae/20240130/غالانت-إذا-أطلقت-النيران-على-إسرائيل-من-لبنان-فالوضع-في-حيفا-لن-يكون-جيدا-لكنه-ببيروت-سيكون-مدمرا-1085586931.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس