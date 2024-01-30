https://sputnikarabic.ae/20240130/غالانت-إذا-أطلقت-النيران-على-إسرائيل-من-لبنان-فالوضع-في-حيفا-لن-يكون-جيدا-لكنه-ببيروت-سيكون-مدمرا-1085586931.html

غالانت: إذا أطلقت النيران على إسرائيل من لبنان فالوضع في حيفا لن يكون جيدا لكنه ببيروت سيكون مدمرا

غالانت: إذا أطلقت النيران على إسرائيل من لبنان فالوضع في حيفا لن يكون جيدا لكنه ببيروت سيكون مدمرا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تحرك الجيش الإسرائيلي في الشمال فسيكون الرد مدمرا بالنسبة لحزب الله ولبنان. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T18:15+0000

2024-01-30T18:15+0000

2024-01-30T18:15+0000

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ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غالانت أن الوضع في الجنوب اللبناني سيكون مدمرا في حال انطلقت النيران من داخل الأراضي اللبنانية على بلاده، خاصة على مدينة حيفا الساحلية على البحر المتوسط.وأفادت الصحيفة أن تصريحات يوآف غالانت جاءت أثناء إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي تقييما للوضع الأمني في الجبهة الداخلية، مضيفا أنه "إذا أطلقت النار على إسرائيل من لبنان، فإن الوضع في مدينة حيفا لن يكون جيدا، أما في بيروت فسيكون الوضع مدمرا".وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن مدينة حيفا ومحيطها أكثر المناطق المهددة في بلاده، في حال تم تفعيل النيران ضد إسرائيل من لبنان، مشيرا إلى أن الوضع في حيفا لن يكون جيدا ولكن في بيروت الوضع سيكون دمارا، على حد قوله.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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