https://sputnikarabic.ae/20240127/كشف-حساب-المنتخبات-العربية-في-بطولتي-كأس-آسيا-وأفريقيا-من-الأفضل-1085475406.html

كشف حساب المنتخبات العربية في بطولتي كأس آسيا وأفريقيا... من الأفضل؟

كشف حساب المنتخبات العربية في بطولتي كأس آسيا وأفريقيا... من الأفضل؟

شاركت 10 منتخبات عربية في كأس الأمم الآسيوية، ونجحت 8 منها في عبور دور المجموعات والظهور في دور الـ16، وعلى عكس التوقعات، جاء أداء المنتخبات العربية في دور... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T13:25+0000

2024-01-27T13:25+0000

2024-01-27T13:27+0000

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يأتي ذلك وسط أحلام الجماهير العربية بأن يتكرر نجاح العرب في حصد اللقب سواء على الصعيد الآسيوي أو الأفريقي.وفيما يلي "كشف حساب" سريع لمشاركات المنتخبات العربية في البطولتين:كأس أمم آسياقطرتصدرت المجموعة الأولى بجدارة وبرصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات ولم تستقبل أي هدف وسجلت أمام لبنان وطاجيكستان والصين، وأشركت العديد من لاعبي الصف الثاني في الجولة الأخيرة بعد ضمان الصعود إلى دور الـ 16. وستلعب قطر في هذا الدور ضد فلسطين.لبنانودع المسابقة من الدور الأول بعدما اكتفى بحصد نقطة وحيدة خلال التعادل مع الصين، لكن الفريق أهدر فرصة الصعود بعدما تأثر بطرد لاعبه قاسم الزين في أثناء التقدم بهدف أمام طاجيكستان واستقبل هدفين قرب النهاية ليخسر 2-1 ويودع المسابقة.سورياواصل المدرب هيكتور كوبر الالتزام بأسلوبه الدفاعي والاعتماد على الانضباط الخططي وتعادل مع أوزبكستان وخسر بصعوبة أمام أستراليا، وقبل الفوز بهدف نظيف على الهند في الجولة الثالثة، ليصعد المنتخب إلى الدور التالي لأول مرة في تاريخه ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بالمجموعات الـ6.الإماراتبدأت البطولة بفوز على هونغ كونغ، ثم تعادلت بعشرة لاعبين مع فلسطين، وقبل الخسارة أمام إيران في ختام دور المجموعات لتحتل المركز الثاني في المجموعة وتصبح في مواجهة ضد طاجيكستان في دور الـ16 وسط آمال بمواصلة التقدم في المسابقة.فلسطينكتبت تاريخا بالصعود إلى دور الـ16 لأول مرة بعد الانتصار بثلاثية دون رد على هونغ كونغ، ووسط دعم وتعاطف الآلاف من المشجعين مع المنتخب الملقب باسم "الفدائي" داخل الملعب وخارجه. تأهلت ضمن أفضل منتخبات في المركز الثالث بعد حصد 4 نقاط.العراقأعاد للأذهان ذكريات جيل 2007 الذي توج بكأس آسيا، حيث انفرد بصدارة المجموعة الرابعة على حساب اليابان، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس. ويملك العراق هداف البطولة وهو أيمن حسين برصيد 5 أهداف، ويبدو في موقف قوي لمواصلة مشواره حيث سيلعب ضد الأردن في دور الـ 16.البحرينبدأت البطولة بالخسارة 3-1 أمام كوريا الجنوبية لكن انتهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة بشكل مفاجئ بعد حصد 6 نقاط، والفوز على ماليزيا بهدف في اللحظات الأخيرة وعلى الأردن بهدف نظيف. لكن رغم احتلال القمة فإنها ستخوض مباراة صعبة في دور الـ 16 ضد اليابان التي احتلت المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.الأردنبدأ البطولة بفوز مقنع على ماليزيا ثم تعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية عقب استقبال هدف في الوقت بدل الضائع، وضمن التأهل إلى الدور التالي قبل أن يلعب بالصف الثاني ويخسر أمام البحرين، ليتأهل ضمن أفضل منتخبات بالمركز الثالث ويصبح على موعد مع العراق.السعوديةتصدرت المجموعة السادسة بـ 7 نقاط ولم تشعر بالخوف من الوجود على القمة ومواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ 16 رغم أن الخسارة في الجولة الأخيرة أمام تايلاند كانت ستضع الأخضر في مواجهة أسهل نظريا ضد أوزبكستان.سلطنة عُمانعانت من خيبة أمل بعد الفشل في تحقيق أي فوز والخروج المبكر من المسابقة، رغم أن الفوز على قرغيزستان في الجولة الأخيرة كان كافيا للتأهل إلى دور الـ 16. بمجرد انتهاء المباراة أعلن الاتحاد العماني عدم تجديد عقد المدرب برانكو إيفانكوفيتش ورحيله عن الفريق.كأس أمم أفريقياالجزائر تتذيل مجموعتهاودع المنتخب الجزائري البطولة من الدور الأول بحصد نقطتين، متذيلًا مجموعته، حيث افتتح مواجهاته بالتعادل مع أنغولا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما، قبل أن يسقط في الجولة الأخيرة بخسارة مفاجئة أمام موريتانيا بهدف نظيف.وبذلك، ودع المنتخب الجزائري البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز باللقب عام 2019 بقيادة المدرب جمال بلماضي الذي أقيل فورا من منصبه.إنجاز تاريخي لموريتانياولأن المفاجآت هي عنوان هذه النسخة من أمم أفريقيا، حقق منتخب موريتانيا إنجازا تاريخيا بعد تأهله للدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الجزائر حيث ضمن مركزه ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ6 في البطولة، علما أنه خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام بوركينا فاسو وأنغولا.تونس تودع البطولةولم يكن المنتخب التونسي أفضل حالًا من نظيره الجزائري بعد توديعه البطولة بنقطتين أيضًا من هزيمة في الدور الأول أمام ناميبيا بهدف نظيف، وتعادلين مع مالي في الدور الثاني بهدف لكل منهما، وجنوب أفريقيا سلبيًا في الدور الثالث.بدوره، أعلن المدير الفني للمنتخب جلال قادري رحيله عن المنتخب عقب الخروج، مبررًا الأداء المخزي لمعاناة الفريق هجوميًا، بسبب افتقاد السرعة والحلول المهارية، وتراجع معدل مشاركات اللاعبين مع أنديتهم.مصر تتأهل بأعجوبةوعلى رغم تأهله للدور المقبل، لم يظهر المنتخب المصري بالصورة المطلوبة، واحتاج إلى أعجوبة في الدقائق القاتلة من مباراته الثالثة في دور المجموعات لحسم تأهله بسيناريو مثير بغياب قائده محمد صلاح، الذي عاد إلى ليفربول للعلاج من الإصابة.والمفارقة أن المنتخب المصري تأهل دون أن يحقق الفوز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات، حيث انتهت جميعها بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام موزامبيق ثم غانا ثم الرأس الأخضر.سمعة العرب ينقذها المغربووحده المنتخب المغربي من أنقذ ماء وجه العرب في البطولة الأفريقية بعد أن تأهل للدور المقبل متصدرًا مجموعته بقيادة المدرب وليد الركراكي، حيث قدم المنتخب أداء مميزا، محققا الفوز في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام تانزانيا، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، قبل أن يختم دور المجموعات بالفوز على زامبيا بهدف دون مقابل.

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