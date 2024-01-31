https://sputnikarabic.ae/20240131/اشتية-إعدام-المرضى-داخل-المستشفيات-شاهد-على-الجرائم-الإسرائيلية-1085591608.html

اشتية: إعدام المرضى داخل المستشفيات شاهد على "الجرائم الإسرائيلية"

اشتية: إعدام المرضى داخل المستشفيات شاهد على "الجرائم الإسرائيلية"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تشعر أنه يمكنها الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو السبب التي يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم". 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T05:36+0000

2024-01-31T05:36+0000

2024-01-31T05:36+0000

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ولفت اشتيه إلى أن "اقتحام المستشفيات وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المرضى وترويع النزلاء والأطباء هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وقال اشتية إن "ما حدث بمستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية، ومستشفى الشفاء بمدينة غزة هو جرائم حرب"، مشيرا إلى أنه "تم قتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى".وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه "يجب على محكمة العدل الدولية أن تتدخل بصورة عاجلة باتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، خاصة بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير التي أمرت بها المحكمة، قبل أيام".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 26 ألف قتيلا ونحو 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم