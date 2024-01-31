https://sputnikarabic.ae/20240131/بوتين-يكشف-السلاح-الذي-أسقط-طائرة-إيل-76-الروسية--1085615421.html

بوتين يكشف السلاح الذي أسقط طائرة "إيل-76" الروسية

بوتين يكشف السلاح الذي أسقط طائرة "إيل-76" الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الطائرة الروسية المنكوبة "إيل-76" تم إسقاطها بواسطة نظام باتريوت الأمريكي. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T14:19+0000

2024-01-31T14:19+0000

2024-01-31T15:01+0000

روسيا

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وقال بوتين، في اجتماع مع مندوبي حملته الانتخابية: "تم إسقاط الطائرة، بواسطة نظام باتريوت الأمريكي، وقد أثبت الفحص ذلك بالفعل".وأضاف بوتين أن روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي في الحادث.ووفقا له، لا توجد منظمات دولية ترغب بذلك ( التحقيق).وفي السياق نفسه، أشار بوتين إلى أن وسائل الإعلام في الغرب تحاول إخفاء قصة تحطم طائرة "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.وأوضح بوتين أنه حتى الآن لا نعلم لماذا أسقطت أوكرانيا طائرة "إيل-76" التي كانت تقل أسراها، ويمكن الافتراض أن كييف فعلت ذلك عن طريق الصدفة، لكنها هذا يبقى جريمة.وقال بوتين ردا على سؤال: "القوات الأوكرانية أسقطت طائرتنا من طراز "إيل-76"، والتي كما أشرتم بشكل صحيح، كانت تقل 65 من عسكرييها (أوكرانيا) من أجل عملية تبادل. أنتم تسألون: لماذا فعلوا ذلك؟ أنا لا أعرف. لا أفهم لماذا".وأكد بوتين أن موسكو لن توقف عمليات تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني يعطي دائمًا إشارات حول استعداده لتبادل الأسرى، وما يجب عليهم فعله مع رجالهم هو شأنهم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.الكرملين يدعو لإجراء تحقيق دولي في جرائم كييفوأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في إسقاط الطائرة "إيل-76" أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن الطائرة تعرضت لهجوم صاروخي مضاد للطائرات من أراضي أوكرانيا.لجنة التحقيق الروسية تنشر النتائج الأولية المتعلقة بإسقاط طائرة "إيل-76"وذكرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية".

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https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-روسيا-تجري-تحقيقاتها-الخاصة-بشأن-إسقاط-الطائرة-إيل-76-1085566890.html

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