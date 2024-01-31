https://sputnikarabic.ae/20240131/جنوب-أفريقيا-تدعو-إلى-وقف-تمويل-الأعمال-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-1085619368.html

جنوب أفريقيا تدعو إلى وقف تمويل الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة

جنوب أفريقيا تدعو إلى وقف تمويل الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة

أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، أنه يجب على جميع دول العالم أن تلتزم بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T15:43+0000

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وقالت باندور، في تصريحات للصحفيين: "يجب على الدول أن تتصرف بصورة مستقلة وفورية لمنع الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل ولضمان عدم انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية، وهذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي تعتبر إبادة جماعية".واعتبرت باندور أن قرار محكمة العدل الدولية يشكل انتصارا حاسما للقانون الدولي، وخطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعية جميع الدول الأعضاء إلى احترام وتنفيذ قرارات المحكمة.وتابعت باندور، بالقول: "ستواصل جنوب أفريقيا بذل كل ما وسعها للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في الوجود، وإنهاء جميع أعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والسير معه لنيل حقه في تقرير المصير".وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا، فنسينت ماغوينيا، اليوم الأربعاء، أن "نشر الأخبار المُفبركة والأكاذيب، حول دعم وتمويل حركة حماس، لن تردع جنوب أفريقيا في السعي لرؤية دولة فلسطين حرة، خالية من الاحتلال وهجمات الإبادة الجماعية".وقال ماغوينيا، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "المعركة بدأت بنشر الأخبار المزيفة والمُفبركة والأكاذيب، ونحن كما حذر الرئيس أمس، نتوقع المزيد منها".الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا فوريا وكاملا لقرار "العدل الدولية" بشأن غزةوفي وقت سابق، دعت محكمة العدل الدولية، خلال جلستها يوم الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير، إسرائيل إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنع ووقف التأجيج لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وجاء في جلسة المحكمة للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل: "خلصت المحكمة إلى أن الشروط اللازمة متوفرة من أجل فرض التدابير المؤقتة. على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع ووقف التأجيج لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20240126/جنوب-أفريقيا-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-انتصارا-كبيرا-1085446895.html

https://sputnikarabic.ae/20240126/بسبب-دعوى-العدل-الدولية-العال-الإسرائيلية-تلغي-رحلاتها-إلى-جنوب-أفريقيا-بداية-من-أبريل-المقبل-1085428601.html

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