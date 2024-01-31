https://sputnikarabic.ae/20240131/مباراة-حامية-الوطيس-بين-المنتخبين-السوري-والإيراني-تطيح-بـنسور-قاسيون-من-كأس-آسيا--1085624189.html
مباراة حامية الوطيس بين المنتخبين السوري والإيراني تطيح بـ"نسور قاسيون" من كأس آسيا
مباراة حامية الوطيس بين المنتخبين السوري والإيراني تطيح بـ"نسور قاسيون" من كأس آسيا
فاز المنتخب الإيراني، اليوم الأربعاء، على المنتخب السوري، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة "حامية الوطيس" على استاد عبد الله بن خليفة في نادي... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T19:02+0000
2024-01-31T19:02+0000
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وسجل اللاعب الإيراني، مهدي طارمي، الهدف للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ36 من ضربة جزاء، والذي طرد في الدقيقة 91 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟وبنهاية الوقتين الإضافيين بالتعادل الإيجابي، ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيراني أمام المنتخب السوري بنتيحة 5-3 ليتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا.وسيواجه المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، المنتخب الياباني، الذي تغلب على نظيره البحريني بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.ومن أصل 8 منتخبات عربية بلغت الدور ثمن النهائي، نجح اثنان منها فقط في بلوغ ربع النهائي وهما قطر حاملة اللقب وصاحبة الأرض والأردن.وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/ شباط 2024، على ملعب لوسيل في قطر.موعد لقاء العمالقة... ميسي في مواجهة رونالدو
https://sputnikarabic.ae/20240131/نيمار-يرد-بطريقة-فظة-على-منتقدي-زيادة-وزنه-1085609954.html
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رياضة
مباراة حامية الوطيس بين المنتخبين السوري والإيراني تطيح بـ"نسور قاسيون" من كأس آسيا
19:02 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 19:27 GMT 31.01.2024)
فاز المنتخب الإيراني، اليوم الأربعاء، على المنتخب السوري، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة "حامية الوطيس" على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل اللاعب الإيراني، مهدي طارمي، الهدف للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ36 من ضربة جزاء، والذي طرد في الدقيقة 91 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وأعلن الحكم الكوري عن ضربة جزاء لسوريا في الدقيقة الـ62، نفذها اللاعب، عمر خريبين، بنجاح ليمنح التعادل للمنتخب السوري.
وبنهاية الوقتين الإضافيين بالتعادل الإيجابي، ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيراني أمام المنتخب السوري بنتيحة 5-3 ليتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا.
وسيواجه المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، المنتخب الياباني، الذي تغلب على نظيره البحريني بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.
ومن أصل 8 منتخبات عربية بلغت الدور ثمن النهائي، نجح اثنان منها فقط في بلوغ ربع النهائي وهما قطر حاملة اللقب وصاحبة الأرض والأردن.
وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/ شباط 2024، على ملعب لوسيل في قطر.