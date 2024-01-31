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https://sputnikarabic.ae/20240131/نيمار-يرد-بطريقة-فظة-على-منتقدي-زيادة-وزنه-1085609954.html
نيمار يرد بطريقة "فظة" على منتقدي زيادة وزنه
نيمار يرد بطريقة "فظة" على منتقدي زيادة وزنه
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، وهو يعاني من زيادة في الوزن. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T12:38+0000
2024-01-31T12:38+0000
مجتمع
رياضة
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وذكرت صحيفة إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار ردّ بطريقة "فظة" على من ينتقدونه ويسخرون من زيادة وزنه.وقال نيمار عبر مقطع فيديو بثه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الوزن الزائد أمر جيد، لكن السمنة؟ لا أعتقد ذلك.. تبا لهذا"، ثم قام بحركة غير أخلاقية بيده.وكان نيمار أثار الكثير من الجدل، خلال ظهوره في حفل عيد ميلاد، بسبب مظهره الجسدي، حيث وصفه البعض بأنه أصبح "سمينا"."بالروح والدم نفديك يا فلسطين"... جماهير قطر تهتف لـ"الفدائي" بعد خروجه من كأس آسيا... فيديووأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عانى طوال نهاية مسيرته المهنية من إصابات عديدة، وتشير التقديرات إلى أن نيمار غاب عن الملاعب نحو 424 يوما منذ عام 2020 بسبب الإصابة.وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض مهاجم باريس سان جرمان السابق لإصابة أثناء اللعب مع ناديه الحالي الهلال السعودي، مما أدى إلى تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ساقه اليسرى، ما منعه من التدرب أو لعب كرة القدم منذ ذلك الحين.تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
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رياضة

نيمار يرد بطريقة "فظة" على منتقدي زيادة وزنه

12:38 GMT 31.01.2024
© AFP 2023 / EITAN ABRAMOVICHمهاجم البرازيل نيمار
مهاجم البرازيل نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / EITAN ABRAMOVICH
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، وهو يعاني من زيادة في الوزن.
وذكرت صحيفة إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار ردّ بطريقة "فظة" على من ينتقدونه ويسخرون من زيادة وزنه.
وقال نيمار عبر مقطع فيديو بثه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الوزن الزائد أمر جيد، لكن السمنة؟ لا أعتقد ذلك.. تبا لهذا"، ثم قام بحركة غير أخلاقية بيده.
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وكان نيمار أثار الكثير من الجدل، خلال ظهوره في حفل عيد ميلاد، بسبب مظهره الجسدي، حيث وصفه البعض بأنه أصبح "سمينا".
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وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عانى طوال نهاية مسيرته المهنية من إصابات عديدة، وتشير التقديرات إلى أن نيمار غاب عن الملاعب نحو 424 يوما منذ عام 2020 بسبب الإصابة.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض مهاجم باريس سان جرمان السابق لإصابة أثناء اللعب مع ناديه الحالي الهلال السعودي، مما أدى إلى تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ساقه اليسرى، ما منعه من التدرب أو لعب كرة القدم منذ ذلك الحين.
تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
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