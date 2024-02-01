https://sputnikarabic.ae/20240201/البنتاغون-الخارجية-الأمريكية-تصادق-على-صفقة-محتملة-لبيع-طائرات-استطلاع-للهند-1085656178.html
البنتاغون: الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة محتملة لبيع طائرات استطلاع للهند
البنتاغون: الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة محتملة لبيع طائرات استطلاع للهند
صرحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع طائرات استطلاع من... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T16:31+0000
2024-02-01T16:31+0000
2024-02-01T16:31+0000
أخبار الهند اليوم
البنتاغون الأمريكي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وأوضح البنتاغون في بيان له: "وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية أجنبية محتملة مع حكومة الهند لتسليمها طائرات من دون طيار من طراز "إم.كيو-9 بي غارديان" والمعدات الذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 3.99 مليار دولار، وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم".وأشار البنتاغون، في بيانه، إلى أن "البيع المقترح سيعزز قدرات الهند على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تمكين دوريات المراقبة والاستطلاع من دون طيار على طول خطوط الاتصال البحرية".ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في وقت سابق، الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.وقال بيان للرئاسة المصرية، إن السيسي ومودي، "ناقشا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية الاستثمارات الهندية في مصر، خلال المرحلة المقبلة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية".وعقب اللقاء، وجّه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي.بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة "النيل"، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.اقرأ أيضا: لماذا اختارت إثيوبيا "سو - 30" الروسية وتخلت عن الرافال...معلومات عن القدرات القتالية للطائرتين
https://sputnikarabic.ae/20240201/الصواريخ-الكورية-الشمالية-تتفوق-على-الأمريكية--1085651780.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, البنتاغون الأمريكي, العالم
أخبار الهند اليوم, البنتاغون الأمريكي, العالم
البنتاغون: الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة محتملة لبيع طائرات استطلاع للهند
صرحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع طائرات استطلاع من دون طيار من طراز "إم. كيو-9 بي سكاي غارديان" ومعدات ذات صلة للهند، بنحو 4 مليار دولار.
وأوضح البنتاغون في بيان له: "وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية أجنبية محتملة مع حكومة الهند لتسليمها طائرات من دون طيار من طراز "إم.كيو-9 بي غارديان" والمعدات الذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 3.99 مليار دولار، وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم".
وأشار البنتاغون، في بيانه، إلى أن "البيع المقترح سيعزز قدرات الهند على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تمكين دوريات المراقبة والاستطلاع من دون طيار على طول خطوط الاتصال البحرية".
وأضاف البنتاغون: "لقد أظهرت الهند التزامًا بتحديث جيشها ولن تجد صعوبة في دمج أسلحة جديدة في قواتها".
ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في وقت سابق، الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وقال بيان للرئاسة المصرية، إن السيسي ومودي، "ناقشا تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وتنمية الاستثمارات الهندية في مصر، خلال المرحلة المقبلة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية".
وعقب اللقاء، وجّه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي.
بدوره، قام الرئيس المصري بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة "النيل"، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية.