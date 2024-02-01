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الصواريخ الكورية الشمالية تتفوق على الأمريكية
الصواريخ الكورية الشمالية تتفوق على الأمريكية
أفاد كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري لامين، اليوم الخميس، أن منظومات الصواريخ التي تسمى "هواسونغفو -11 نا" الكورية الشمالية، أظهرت... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T14:13+0000
2024-02-01T14:13+0000
كوريا الشمالية
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وأوضح لامين أنه لدى صواريخ كوريا الشمالية تشابه خارجي معين مع التطوير الأمريكي، ومع ذلك، فإنها تتفوق عليها في الحجم، وبالتالي، لديها مدى طويل، في حين "أتاكمس" اعتمد على التعديل إذ يمكن أن يطير من 165 إلى 310 كيلومترا، بينما "هواسونغفو-11 نا" قادر على ضرب أهداف تصل إلى 410 كيلومتر بعيدا.وأشار لامين إلى أنه من المعتقد أن السرعة القصوى التي تم تحقيقها أثناء الطيران تزيد عن 6500 كيلومتر في الساعة.ويوجد نوعين مختلفين من العربات التي تحمل هذه المنظومة، عربات رباعية الدفع مجنزرة وعربات ذات عجلات.وقال لامين: "تتمتع المركبات المجنزرة بسير أفضل عبر تضاريس البلاد، أما المركبات ذات العجلات أكثر قدرة على الحركة الأسرع، وتشغيلها أقل تكلفة".اقؤأ أيضا: كوريا الشمالية تجري مناورة استراتيجية باستخدام صواريخ "كروز"اقرأ أيضا: سيئول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
https://sputnikarabic.ae/20240131/معلومات-عن-صاروخ-كوريا-الشمالية-الاستراتيجي-هواسال-2-1085598212.html
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كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الصواريخ الكورية الشمالية تتفوق على الأمريكية

14:13 GMT 01.02.2024
© Photo / KCNAعرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Photo / KCNA
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أفاد كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، يوري لامين، اليوم الخميس، أن منظومات الصواريخ التي تسمى "هواسونغفو -11 نا" الكورية الشمالية، أظهرت مرارا كفاءة عالية أثناء الاختبارات والتمارين.
وأوضح لامين أنه لدى صواريخ كوريا الشمالية تشابه خارجي معين مع التطوير الأمريكي، ومع ذلك، فإنها تتفوق عليها في الحجم، وبالتالي، لديها مدى طويل، في حين "أتاكمس" اعتمد على التعديل إذ يمكن أن يطير من 165 إلى 310 كيلومترا، بينما "هواسونغفو-11 نا" قادر على ضرب أهداف تصل إلى 410 كيلومتر بعيدا.
وأشار لامين إلى أنه من المعتقد أن السرعة القصوى التي تم تحقيقها أثناء الطيران تزيد عن 6500 كيلومتر في الساعة.
صواريخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
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أمس, 08:03 GMT
ويوجد نوعين مختلفين من العربات التي تحمل هذه المنظومة، عربات رباعية الدفع مجنزرة وعربات ذات عجلات.

وتم استعراض العربات ذات العجلات في العرض العسكري، الذي أقيم في بيونغ يانغ، في 27 يوليو/ تموز 2023، بمناسبة الذكرى 70 للانتصار في حرب التحرير الوطنية، وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حاضرا في هذا الحدث الرسمي.

وقال لامين: "تتمتع المركبات المجنزرة بسير أفضل عبر تضاريس البلاد، أما المركبات ذات العجلات أكثر قدرة على الحركة الأسرع، وتشغيلها أقل تكلفة".
اقؤأ أيضا: كوريا الشمالية تجري مناورة استراتيجية باستخدام صواريخ "كروز"
اقرأ أيضا: سيئول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
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