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https://sputnikarabic.ae/20240121/لماذا-اختارت-إثيوبيا-سو---30-الروسية-وتخلت-عن-الرافالمعلومات-عن-القدرات-القتالية-للطائرتين-1085236215.html
لماذا اختارت إثيوبيا "سو - 30" الروسية وتخلت عن الرافال...معلومات عن القدرات القتالية للطائرتين
لماذا اختارت إثيوبيا "سو - 30" الروسية وتخلت عن الرافال...معلومات عن القدرات القتالية للطائرتين
تواصل طائرات "سو - 30" الروسية تفوقها حتى أصبحت واحدة من أفضل المقاتلات المتعددة المهام في العالم، وظهر ذلك في إقبال العديد من الدول على امتلاكها. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T10:58+0000
2024-01-21T10:58+0000
رصد عسكري
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سلاح روسيا
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وتخلى العديد من دول العالم عن مقاتلات "الرافال" الفرنسية من أجل الحصول عليها، وكان آخرها إثيوبيا التي تسلمت "سو - 30" بديلا عن المقاتلة الفرنسية، حسبما ذكرت مجلة "ماليتاري ووتش" الأمريكية.وكانت الجزائر قد تخلت أيضا عن "الرافال" لتحصل على "سو - 30" الروسية عام 2021، لتسود هذه المقاتلة الخارقة القارة الأفريقية وتمنح جيوشها قوة لا مثيل لها.ورغم أن المقاتلتين "سو - 30" و"رافال" تصنفان ضمن طائرات الجيل "الـ4 +"، إلا أن المقاتلة الروسية صنعت لنفسها سمعة عالمية جيدة لأنها تمتلك قدرات قتالية أفضل، فهي مقاتلة متعددة المهام وطائرة هيمنة جوية وقاذفة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، في مقارنة بين الطائرتين.وتصنف "سو - 30" بأنها مقاتلة ثقيلة يصل وزنها بكامل الحمولة من الوقود والأسلحة والطاقم إلى 34 طنا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وفي المقابل يصل وزن "رافال" بكامل حمولتها إلى 24.5 طن، ووزنها فارغة 10.3 طن.ورغم أن وزن "سو - 30" يزيد بنسبة كبيرة عن "رافال"، إلا أن فارق السرعة بينها لا يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، فبينما تصل سرعة المقاتلة الفرنسية إلى إلى 2225 كيلومترا في الساعة، فإن سرعة المقاتلة الروسية تصل إلى 2120 كيلومترا في الساعة.ويضاف إلى ذلك أن "سو - 30" يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 16100متر، بينما لا يتجاوز ارتفاع تحليق الرافال 15 ألفا و835 مترا، رغم أنها أخف وزنا.يصل مدى "سو 30" إلى 3 آلاف كيلومتر ويمكن تزويدها بخزانات وقود إضافية، بينما يصل مدى الرافال إلى 3700 كيلومتر.أبعاد "سو 30"أبعاد "الرافال"تسليح "سو 30"تسليح الرافاليذكر أن وزارة الدفاع الكازاخستانية أعلنت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اختيار طائرة "سو- 30 إس إم" بديلا عن الرافال، كما أوقفت الهند تسلم المزيد من طائرات الرافال لصالح "سو - 30"، التي أصبحت تمتلك نحو 270 طائرة منها.وتعد القوات الجوية الإثيوبية إحدى الأسلحة الرئيسية للجيش الإثيوبي وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا، وتمتلك 91 طائرة حربية بينها 23 مقاتلة.
https://sputnikarabic.ae/20240120/سو--30-الروسية-تدخل-الأسطول-الحربي-الإثيوبي-بديلا-عن-رافال-الفرنسية-1085213499.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html
https://sputnikarabic.ae/20180106/تعرف-ثالث-أضخم-قوات-جوية-العالم-1028995508.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/كازاخستان-تفضل-سو-30-إس-إم-على-رافال-الفرنسية-1083646371.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار إثيوبيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار إثيوبيا

لماذا اختارت إثيوبيا "سو - 30" الروسية وتخلت عن الرافال...معلومات عن القدرات القتالية للطائرتين

10:58 GMT 21.01.2024
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مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
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تواصل طائرات "سو - 30" الروسية تفوقها حتى أصبحت واحدة من أفضل المقاتلات المتعددة المهام في العالم، وظهر ذلك في إقبال العديد من الدول على امتلاكها.
وتخلى العديد من دول العالم عن مقاتلات "الرافال" الفرنسية من أجل الحصول عليها، وكان آخرها إثيوبيا التي تسلمت "سو - 30" بديلا عن المقاتلة الفرنسية، حسبما ذكرت مجلة "ماليتاري ووتش" الأمريكية.
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وكانت الجزائر قد تخلت أيضا عن "الرافال" لتحصل على "سو - 30" الروسية عام 2021، لتسود هذه المقاتلة الخارقة القارة الأفريقية وتمنح جيوشها قوة لا مثيل لها.
ورغم أن المقاتلتين "سو - 30" و"رافال" تصنفان ضمن طائرات الجيل "الـ4 +"، إلا أن المقاتلة الروسية صنعت لنفسها سمعة عالمية جيدة لأنها تمتلك قدرات قتالية أفضل، فهي مقاتلة متعددة المهام وطائرة هيمنة جوية وقاذفة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، في مقارنة بين الطائرتين.
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وتصنف "سو - 30" بأنها مقاتلة ثقيلة يصل وزنها بكامل الحمولة من الوقود والأسلحة والطاقم إلى 34 طنا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وفي المقابل يصل وزن "رافال" بكامل حمولتها إلى 24.5 طن، ووزنها فارغة 10.3 طن.
ورغم أن وزن "سو - 30" يزيد بنسبة كبيرة عن "رافال"، إلا أن فارق السرعة بينها لا يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، فبينما تصل سرعة المقاتلة الفرنسية إلى إلى 2225 كيلومترا في الساعة، فإن سرعة المقاتلة الروسية تصل إلى 2120 كيلومترا في الساعة.
ويضاف إلى ذلك أن "سو - 30" يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 16100متر، بينما لا يتجاوز ارتفاع تحليق الرافال 15 ألفا و835 مترا، رغم أنها أخف وزنا.
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يصل مدى "سو 30" إلى 3 آلاف كيلومتر ويمكن تزويدها بخزانات وقود إضافية، بينما يصل مدى الرافال إلى 3700 كيلومتر.

أبعاد "سو 30"

الطول: 21.9 متر.
العرض: 14.7 متر.
الارتفاع: 6.4 متر.

أبعاد "الرافال"

الطول: 15.3 متر.
العرض: 10.9 متر.
الارتفاع: 5.3 متر.

تسليح "سو 30"

مدفع رشاش داخلي عيار 30 ملم.
صواريخ (جو - جو) متوسطة المدى.
صواريخ "جو - أرض".
صواريخ موجهة بالليزر.
أنواع مختلفة من القنابل.
أسلحة مضادة لوسائل الدفاع الجوي المعادية.

تسليح الرافال

مدفع رشاش داخلي عيار 30 ملم.
صواريخ (جو - جو) متوسطة وبعيدة المدى.
صواريخ مضادة للسفن.
صواريخ "جو - أرض" وقنابل موجهة.
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1 ديسمبر 2023, 09:05 GMT
يذكر أن وزارة الدفاع الكازاخستانية أعلنت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اختيار طائرة "سو- 30 إس إم" بديلا عن الرافال، كما أوقفت الهند تسلم المزيد من طائرات الرافال لصالح "سو - 30"، التي أصبحت تمتلك نحو 270 طائرة منها.
وتعد القوات الجوية الإثيوبية إحدى الأسلحة الرئيسية للجيش الإثيوبي وتصنف في المرتبة رقم 72 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة رقم 11 في أفريقيا، وتمتلك 91 طائرة حربية بينها 23 مقاتلة.
© Sputnikالمقاتلة الروسية سو- 30 (SU-30) المتعددة المهام
المقاتلة الروسية سو- 30 (SU-30) المتعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
المقاتلة الروسية سو- 30 (SU-30) المتعددة المهام
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