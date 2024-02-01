https://sputnikarabic.ae/20240201/جنرال-إسرائيلي-سابق-تصريحات-نتنياهو-تلمح-إلى-عدم-وجود-اتفاق-بشأن-المحتجزين-1085632763.html

جنرال إسرائيلي سابق: تصريحات نتنياهو تلمح إلى عدم وجود اتفاق بشأن المحتجزين

جنرال إسرائيلي سابق: تصريحات نتنياهو تلمح إلى عدم وجود اتفاق بشأن المحتجزين

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تلمح إلى عدم وجود اتفاق بشأن المحتجزين مع حركة "حماس". 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T07:53+0000

2024-02-01T07:53+0000

2024-02-01T07:53+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال عاموس غلعاد، رئيس الدائرة الأمنية السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه يبدو من تصريحات نتنياهو أنه لن يكون هناك اتفاق بشأن عودة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.واعتبر غلعاد أن عودة المحتجزين من غزة هو "أمر أعلى"، مضيفا أن إسرائيل تخلت عن آلاف الأشخاص، وعليها إعادتهم، مشيرا إلى أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ قيام الدولة الإسرائيلي، وأنه مضى وقت طويل على احتجازهم، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وكان بنيامين نتنياهو قد صرح، أمس الأربعاء، بأنه كلما حافظت إسرائيل على سرية الجهود الرامية لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، زادت احتمالات الإفراج عنهم.وأضاف: "بطبيعة الحال لا يجوز لي مشاركة التفاصيل معكم، وأرجوكم أن تدركوا بأننا حقًا ملتزمون بكل ما تحمله العبارة من معنى، وهذه الكلمات ليست بلا معنى". وتابع قائلا، إنه "مجهود حقيقي، ولا يهدف للتظاهر بمظهر معيّن بل يعود إلى التزامنا بإعادة جميع المختطفين. التفكير يدور عن الجميع، والجهد يشمل الجميع".وأكد نتنياهو أنه "من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية إثمار هذا المجهود، لكنه مجهود يجري في هذه الأيام، وفي هذه اللحظات، وفي هذه الساعات بالذات".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

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