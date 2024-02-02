https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-عدوان-أمريكي-يستهدف-منطقة-حدودية-سورية-عراقية-شرقي-دير-الزور--عاجل-1085695746.html
مراسل "سبوتنيك": قصف أمريكي يستهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي دير الزور- عاجل
مراسل "سبوتنيك": قصف أمريكي يستهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي دير الزور- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T19:47+0000
2024-02-02T19:47+0000
2024-02-02T20:19+0000
أخبار سوريا اليوم
دير الزور
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/07/1061943423_0:116:1037:699_1920x0_80_0_0_2485e90eb1ea96f5ee8bbe865855c6b9.jpg
وأوضح المراسل أنه تم رصد تحليق كثيف للطيران الحربي الأمريكي في سماء مدينة "الميادين" بريف دير الزور شرقي سوريا.وأكّد المراسل سماع دوي سلسلة انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا، مشيرا إلى أن "النقاط المستهدفة (من قبل القصف الأمريكي) تقع في منطقة "الحيدرية" بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة "الميادين".وقال مراسل "سبوتنيك": "الطيران الأمريكي الحربي والمسير يستهدف بموجة جديدة من القصف الصاروخي مواقع في منطقتي "الحيدرية" و"الشبلي" بريف مدينة "الميادين"، شرقي محافظة دير الزور".ولفت المراسل إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرات الأمريكية الحربية والمسيرة انطلقت من أحد القواعد الأمريكية في محافظة أربيل العراقية"، مضيفا أن "الجولة الثانية من الضربات الجوية تستهدف أحد المواقع للقوات الحليفة للجيش السوري قرب قاعدة "عين علي" بريف الميادين".وأضاف المراسل: "في هذه الأثناء، هبطت طائرتي شحن أمريكيتين تحملان على متنهما معدات عسكرية في قاعدة "مطار خراب الجير" بريف مدينة "رميلان" شمال محافظة الحسكة، شرقي سوريا، وسط تحليق للطيران المسير والمروحيات الحربية في سماء المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240202/الجيش-السوري-يحيد-7-مسلحين-ألبان-شمال-اللاذقية-1085695596.html
دير الزور
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/07/1061943423_105:0:1037:699_1920x0_80_0_0_557b30087e05a916b60a566ea4803325.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, دير الزور, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, دير الزور, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": قصف أمريكي يستهدف منطقة حدودية سورية عراقية شرقي دير الزور- عاجل
19:47 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 20:19 GMT 02.02.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.
وأوضح المراسل أنه تم رصد تحليق كثيف للطيران الحربي الأمريكي في سماء مدينة "الميادين" بريف دير الزور شرقي سوريا.
وأكّد المراسل سماع دوي سلسلة انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا، مشيرا إلى أن "النقاط المستهدفة (من قبل القصف الأمريكي) تقع في منطقة "الحيدرية" بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة "الميادين".
وأضاف المراسل: "شنت طائرات مسيرة سلسلة غارات استهدفت نقاط تمركز قوات حليفة للجيش السوري على الحدود السورية العراقية، في أقصى البادية الشرقية لمدينة "الميادين"، بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا".
وقال مراسل "سبوتنيك": "الطيران الأمريكي الحربي والمسير يستهدف بموجة جديدة من القصف الصاروخي مواقع في منطقتي "الحيدرية" و"الشبلي" بريف مدينة "الميادين"، شرقي محافظة دير الزور".
ولفت المراسل إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرات الأمريكية الحربية والمسيرة انطلقت من أحد القواعد الأمريكية في محافظة أربيل العراقية"، مضيفا أن "الجولة الثانية من الضربات الجوية تستهدف أحد المواقع للقوات الحليفة للجيش السوري قرب قاعدة "عين علي" بريف الميادين".
وأضاف المراسل: "في هذه الأثناء، هبطت طائرتي شحن أمريكيتين تحملان على متنهما معدات عسكرية في قاعدة "مطار خراب الجير" بريف مدينة "رميلان" شمال محافظة الحسكة، شرقي سوريا، وسط تحليق للطيران المسير والمروحيات الحربية في سماء المنطقة".