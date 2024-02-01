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https://sputnikarabic.ae/20240201/مراسل-سبوتنيك-رشقة-صواريخ-تستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085658100.html
مراسل سبوتنيك: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
مراسل سبوتنيك: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور لاستهداف برشقة صاروخية مساء اليوم. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T18:40+0000
2024-02-01T18:40+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن أصوات انفجارات سمع دويها من داخل قاعدة حقل العمر من جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمقها.وأكد المراسل على أنه فور الهجوم شهدت سماء ريف دير الزور تحليقا مكثفا للطيران الحربي.وصرح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، صباح اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أنا والرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على قواتنا. وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومصالحنا".يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
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القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مراسل سبوتنيك: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

18:40 GMT 01.02.2024
© Sputnik . Farouk Mudhiحريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا
حريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Farouk Mudhi
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور لاستهداف برشقة صاروخية مساء اليوم.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن أصوات انفجارات سمع دويها من داخل قاعدة حقل العمر من جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمقها.
وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية حاولت التصدي للهجوم الذي جاء مساء اليوم لكن دون جدوى.
وأكد المراسل على أنه فور الهجوم شهدت سماء ريف دير الزور تحليقا مكثفا للطيران الحربي.
البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 16 يناير 2024. (تصوير SAUL LOEB / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
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وصرح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، صباح اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أنا والرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على قواتنا. وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومصالحنا".
يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
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