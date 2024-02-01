https://sputnikarabic.ae/20240201/مراسل-سبوتنيك-رشقة-صواريخ-تستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085658100.html
مراسل سبوتنيك: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
مراسل سبوتنيك: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور لاستهداف برشقة صاروخية مساء اليوم. 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T18:40+0000
2024-02-01T18:40+0000
2024-02-01T18:40+0000
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067743100_0:211:1080:819_1920x0_80_0_0_0491a38fb752bf317810673c98ff077f.jpg
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن أصوات انفجارات سمع دويها من داخل قاعدة حقل العمر من جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمقها.وأكد المراسل على أنه فور الهجوم شهدت سماء ريف دير الزور تحليقا مكثفا للطيران الحربي.وصرح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، صباح اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أنا والرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على قواتنا. وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومصالحنا".يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240201/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-أمرا-تنفيذيا-لمكافحة-الأنشطة-المقوضة-للسلام-بالضفة-الغربية-1085657393.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067743100_0:110:1080:920_1920x0_80_0_0_38882804ae154316d1897b085826df88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مراسل سبوتنيك: رشقة صواريخ تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور لاستهداف برشقة صاروخية مساء اليوم.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور إن أصوات انفجارات سمع دويها من داخل قاعدة حقل العمر من جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمقها.
وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية حاولت التصدي للهجوم الذي جاء مساء اليوم لكن دون جدوى.
وأكد المراسل على أنه فور الهجوم شهدت سماء ريف دير الزور تحليقا مكثفا للطيران الحربي.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، صباح اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين
وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أنا والرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على قواتنا. وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومصالحنا
".
يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين
على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.