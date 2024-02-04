https://sputnikarabic.ae/20240204/الخارجية-التركية-بوتين-يعتزم-زيارة-البلاد-خلال-الأيام-المقبلة-1085737457.html
الخارجية التركية: بوتين يعتزم زيارة البلاد خلال الأيام المقبلة
الخارجية التركية: بوتين يعتزم زيارة البلاد خلال الأيام المقبلة
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة وسيلتقي بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T19:03+0000
2024-02-04T19:03+0000
2024-02-04T19:03+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وقال فيدان خلال لقاء مع قناة "أي خبر" التركية، ردا على سؤال حول زيارة بوتين إلى البلاد يوم 12 شباط/ فبراير، بأن "زيارة بوتين كانت مخططة مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".وأضاف فيدان: "أردوغان وبوتين سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20240117/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-وفد-تركي-يزور-روسيا-لمناقشة-تفاصيل-مركز-الغاز-1085082944.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
الخارجية التركية: بوتين يعتزم زيارة البلاد خلال الأيام المقبلة
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة وسيلتقي بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا الغاز والطاقة والأمن وملف سوريا.
وقال فيدان خلال لقاء مع قناة "أي خبر" التركية، ردا على سؤال حول زيارة بوتين إلى البلاد يوم 12 شباط/ فبراير، بأن "زيارة بوتين كانت مخططة مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".
وأضاف: "قضية الغاز وتعاوننا في مجال الطاقة سيكونان في المقدمة، وبطبيعة الحال، فإن بناء محطة الطاقة النووية "أكويو" هو مشروع ثنائي كبير".
وأضاف فيدان: "أردوغان وبوتين سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن "هناك ثبات في العلاقات
ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي
"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز
واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".