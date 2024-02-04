عربي
https://sputnikarabic.ae/20240204/الخارجية-التركية-بوتين-يعتزم-زيارة-البلاد-خلال-الأيام-المقبلة-1085737457.html
الخارجية التركية: بوتين يعتزم زيارة البلاد خلال الأيام المقبلة
الخارجية التركية: بوتين يعتزم زيارة البلاد خلال الأيام المقبلة
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة وسيلتقي بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث... 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T19:03+0000
2024-02-04T19:03+0000
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085737542_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_f99d736d16563b4cd2a43811585e1322.jpg
وقال فيدان خلال لقاء مع قناة "أي خبر" التركية، ردا على سؤال حول زيارة بوتين إلى البلاد يوم 12 شباط/ فبراير، بأن "زيارة بوتين كانت مخططة مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".وأضاف فيدان: "أردوغان وبوتين سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20240117/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-وفد-تركي-يزور-روسيا-لمناقشة-تفاصيل-مركز-الغاز-1085082944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/04/1085737542_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_092389349c7da86aa253cb5565cc9027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

الخارجية التركية: بوتين يعتزم زيارة البلاد خلال الأيام المقبلة

19:03 GMT 04.02.2024
© AFP 2023 / ALEXEY NIKOLSKYالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرحب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرحب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023 / ALEXEY NIKOLSKY
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصدد زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة وسيلتقي بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث قضايا الغاز والطاقة والأمن وملف سوريا.
وقال فيدان خلال لقاء مع قناة "أي خبر" التركية، ردا على سؤال حول زيارة بوتين إلى البلاد يوم 12 شباط/ فبراير، بأن "زيارة بوتين كانت مخططة مسبقا وسيتم خلالها بحث مواضيع الغاز والطاقة وقضايا الأمن وفي مقدمتها سوريا".

وأضاف: "قضية الغاز وتعاوننا في مجال الطاقة سيكونان في المقدمة، وبطبيعة الحال، فإن بناء محطة الطاقة النووية "أكويو" هو مشروع ثنائي كبير".

مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
مصدر لوكالة "سبوتنيك": وفد تركي يزور روسيا لمناقشة تفاصيل "مركز الغاز"
17 يناير, 08:15 GMT
وأضاف فيدان: "أردوغان وبوتين سيبحثان صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، وقال بوتين إن "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
من جانبه، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن "أنقرة وموسكو، تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكثف هجماتها على مخيمات النازحين في رفح... فيديو وصور18:22 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 فبراير, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала