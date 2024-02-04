https://sputnikarabic.ae/20240204/العراق-لسنا-المكان-المخصص-لتوجيه-الرسائل-واستعراض-القوة-بين-المتخاصمين-1085731073.html

العراق: لسنا المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين

العراق: لسنا المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن المساس بها اعتداء على سيادة العراق. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T14:32+0000

2024-02-04T14:32+0000

2024-02-04T14:32+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073588297_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23fe162a3a5d8404abd491f78bcd51f7.jpg

وقال حسين، خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، إن "حكومة العراق رفض مجددا أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار إلى أن "المساس بالبعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، هو، أيضاً، اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي"، لافتاً إلى أنه "من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحده الأمريكية ودول التحالف".واستدعت الحكومة العراقية، أمس السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.وقالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية، مؤكدة أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أمس السبت، مقتل 16 شخصا إثر ضربات أمريكية غربي العراق، كما أعلنت الحكومة العراقية إصابة 25 شخصًا آخرين، إضافة إلى خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية للرد على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها.

https://sputnikarabic.ae/20240203/العراق-ينفي-وجود-تنسيق-مسبق-بشأن-العدوان-الأمريكي-ويصف-تصريحات-واشنطن-بـالتدليس-1085703511.html

https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الروسية-الغارات-الجوية-الأمريكية-على-العراق-وسوريا-تهدف-إلى-تأجيج-الصراع-1085706176.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي