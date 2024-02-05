https://sputnikarabic.ae/20240205/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تناشد-المجتمع-الدولي-عدم-تجاهل-جرائم-نظام-كييف-ضد-المدنيين-1085779822.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناشد المجتمع الدولي عدم تجاهل جرائم نظام كييف ضد المدنيين
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناشد المجتمع الدولي عدم تجاهل جرائم نظام كييف ضد المدنيين
كررت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، مناشدتها منظمات حقوق الإنسان الدولية عدم غض الطرف عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية... 05.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-05T19:57+0000
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وجاء في بيان نشرته موسكالكوفا عبر حسابها على "تلغرام": "مرة أخرى أناشد مجتمع حقوق الإنسان الدولي والسياسيين ووسائل الإعلام الأجانب. من خلال تجاهل الحقائق الصارخة للإبادة الجماعية للسكان المدنيين على يد نظام كييف، وإظهار اللامبالاة، فإنكم بذلك تكونون متواطئين عن غير قصد في الجرائم".وأضافت أنه "في 3 شباط/ فبراير 2024، قُتل 28 شخصًا بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون في عمل إرهابي في ليسيتشانسك (في جمهورية لوغانسك الشعبية نتيجة قصف أوكراني)".وتابعت: "تدمير طائرة نقل "إيل-76" في، 24 كانون الثاني/يناير 2024، التي كانت تحمل 65 (أسيرًا) أوكرانيًا هو عمل غير مسبوق في قسوته واستهتاره، وقُتل خلاله أسرى حرب كان مقررًا مبادلتهم إضافة إلى 9 من أفراد طاقم الطائرة والضباط الروس".الخارجية الروسية: القصف الأوكراني على ليسيتشانسك يعبر عن "امتنان" متطرفي كييف "لسخاء" الدعم الأوروبيوقصفت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم السبت 3 فبراير/ شباط الجاري، مخبزًا في ليسيتشانسك. وارتفعت حصيلة القتلى، بحسب آخر البيانات، إلى 28 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل في الخامسة من عمره.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو عمل إرهابي وحشي، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية باعتداء أوكرانيا الإرهابي على ليسيتشانسك.
https://sputnikarabic.ae/20240205/الكرملين-هجوم-نظام-كييف-على-ليسيتشانسك-عمل-إرهابي-1085747444.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-ضربة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-ليسيتشانسك-1085772651.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تناشد المجتمع الدولي عدم تجاهل جرائم نظام كييف ضد المدنيين
كررت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، مناشدتها منظمات حقوق الإنسان الدولية عدم غض الطرف عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية ضد المناطق المدنية الآمنة.
وجاء في بيان نشرته موسكالكوفا عبر حسابها على "تلغرام": "مرة أخرى أناشد مجتمع حقوق الإنسان الدولي والسياسيين ووسائل الإعلام الأجانب. من خلال تجاهل الحقائق الصارخة للإبادة الجماعية للسكان المدنيين على يد نظام كييف، وإظهار اللامبالاة، فإنكم بذلك تكونون متواطئين عن غير قصد في الجرائم".
وأضافت أنه "في 3 شباط/ فبراير 2024، قُتل 28 شخصًا بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون في عمل إرهابي في ليسيتشانسك (في جمهورية لوغانسك الشعبية نتيجة قصف أوكراني)".
وتابعت: "تدمير طائرة نقل "إيل-76" في، 24 كانون الثاني/يناير 2024، التي كانت تحمل 65 (أسيرًا) أوكرانيًا هو عمل غير مسبوق في قسوته واستهتاره، وقُتل خلاله أسرى حرب كان مقررًا مبادلتهم إضافة إلى 9 من أفراد طاقم الطائرة والضباط الروس".
وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم السبت 3 فبراير/ شباط الجاري، مخبزًا في ليسيتشانسك. وارتفعت حصيلة القتلى، بحسب آخر البيانات، إلى 28 شخصا، من بينهم امرأة حامل وطفل في الخامسة من عمره.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على مخبز في ليسيتشانسك غربي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو عمل إرهابي وحشي، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية باعتداء أوكرانيا الإرهابي على ليسيتشانسك.