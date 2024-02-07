https://sputnikarabic.ae/20240207/الرئيس-البولندي-ترامب-سيفي-بوعده-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-خلال-24-ساعة-1085841116.html

الرئيس البولندي: ترامب سيفي بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة

الرئيس البولندي: ترامب سيفي بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة

صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفي بوعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا، في غضون 24 ساعة، في حال ربح... 07.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-07T11:41+0000

2024-02-07T11:41+0000

2024-02-07T11:43+0000

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وقال دودا للصحفيين في رواندا: "أستطيع أن أقول بناء على تجربتي الشخصية كرئيس للجمهورية البولندية، الذي عمل ذات مرة مع الرئيس دونالد ترامب، عندما كان يتمتع بولايته الرئاسية الأولى، أنه أوفى بكل ما وعد به، لذلك إذا تلقيت أي وعد من الرئيس ترامب، فأنا أكيد، أنه سيفي به".وصرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي" فقط هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الفظيع" الذي قدمه مجلس الشيوخ الأمريكي لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية.وكتب ترامب شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي، هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الفظيع هذا".وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.البنتاغون: الولايات المتحدة لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانياوحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية (أي أقل بثلاث مرات من المساعدات المقدمة لأوكرانيا).كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.

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