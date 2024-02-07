https://sputnikarabic.ae/20240207/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-اجتماع-له-مع-الحكومة-الروسية-1085844224.html
بوتين: الطائرات الروسية قادرة على المنافسة عالميا
بوتين: الطائرات الروسية قادرة على المنافسة عالميا
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة خلال اجتماع مع الحكومة الروسية لمناقشة قضايا مختلفة. 07.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-07T13:23+0000
2024-02-07T13:23+0000
2024-02-07T14:16+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
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وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الطائرات الروسية يجب أن تلبي جميع متطلبات الجودة والراحة وأن تكون قادرة على المنافسة عالمياً".وأضاف أن "روسيا قادرة على إنتاج خط من الطائرات الحديثة، وهي بحاجة إلى تحديث أسطولها".وأشار بوتين إلى أن حجم الحركة الجوية سوف يزداد، وهناك العديد من التدابير المقرر اتخاذها لتعزيز البنية التحتية للطيران وزيادة وتحديث أسطول الطائرات.وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 2 فبراير/ شباط الجاري، بزيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير وتمويله بالكامل، مشيرًا إلى أن عملية تنفيذه أصبحت الآن تقريبا بنسبة 100%.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قد تضاعفت لأكثر من الضعف.وجاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع بمشاركة قادة في القوات المسلحة الروسية: "زملاء، لقد اطّلعنا اليوم على جميع فروع الإنتاج تقريبا وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، وظهرت الكثير من المعدات والتقنيات الجديدة، وفي هذا الصدد، زاد حجم الإنتاج العسكري بشكل ملحوظ".وتابع شويغو بالقول: "أما بالنسبة لصواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي نحتاجها، فقد تم رفع الزيادة هناك لأكثر من الضعف"، معربا عن أمله في تنفيذ البرنامج بالكامل هذا العام."تي-80" الروسية وجها لوجه أمام "ليوبارد-2".... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240207/مي---8--17-مروحية-روسية-تستخدمها-100-دولة-1085846436.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
بوتين: الطائرات الروسية قادرة على المنافسة عالميا
13:23 GMT 07.02.2024 (تم التحديث: 14:16 GMT 07.02.2024)
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، كلمة خلال اجتماع مع الحكومة الروسية لمناقشة قضايا مختلفة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الطائرات الروسية يجب أن تلبي جميع متطلبات الجودة والراحة وأن تكون قادرة على المنافسة عالمياً".
وأضاف أن "روسيا قادرة على إنتاج خط من الطائرات الحديثة، وهي بحاجة إلى تحديث أسطولها".
وأشار بوتين إلى أن حجم الحركة الجوية سوف يزداد، وهناك العديد من التدابير المقرر اتخاذها لتعزيز البنية التحتية للطيران وزيادة وتحديث أسطول الطائرات.
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة 2 فبراير/ شباط الجاري، بزيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير وتمويله بالكامل، مشيرًا إلى أن عملية تنفيذه أصبحت الآن تقريبا بنسبة 100%.
وأوضح بوتين، خلال منتدى بعنوان "كل شيء من أجل النصر": "تمت زيادة أمر دفاع الدولة لعام 2024 بشكل كبير، وأريد أن أؤكد على تمويله بشكل كامل، إذ ليس لديَّ شك في أنه سيتحقق".
وأشار بوتين إلى أن تنفيذ أمر دفاع الدولة أصبح الآن بنسبة 100%، مضيفا: "أنا واثق من أننا سنحافظ على هذا المستوى آمنا في المستقبل".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن خطة إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قد تضاعفت لأكثر من الضعف.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع بمشاركة قادة في القوات المسلحة الروسية: "زملاء، لقد اطّلعنا اليوم على جميع فروع الإنتاج تقريبا وتحدثنا مع كبار المهندسين والمصممين، وظهرت الكثير من المعدات والتقنيات الجديدة، وفي هذا الصدد، زاد حجم الإنتاج العسكري بشكل ملحوظ".
وتابع شويغو بالقول: "أما بالنسبة لصواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي نحتاجها، فقد تم رفع الزيادة هناك لأكثر من الضعف"، معربا عن أمله في تنفيذ البرنامج بالكامل هذا العام.