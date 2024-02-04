https://sputnikarabic.ae/20240204/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-سياسيين-في-أوروبا-بشأن-الحرب-مع-روسيا-1085725605.html
الكرملين يعلق على تصريحات سياسيين في أوروبا بشأن الحرب مع روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات سياسيين في أوروبا بشأن الحرب مع روسيا
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الدول الأوروبية تضخ الرأي العام برسائل بشأن حرب محتملة مع روسيا، لأن هذه الدول بحاجة إلى مواصلة تشكيل صورة العدو". 04.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-04T11:48+0000
2024-02-04T11:48+0000
2024-02-04T11:48+0000
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وقال بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "إنهم بحاجة إلى الاستمرار في تشكيل بعبع العدو، والقيام بذلك بطريقة مزخرفة وبارزة من أجل تبرير الزيادة في النفقات".وتابع: "ما هي ألمانيا - إنها المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. كما بدأت قطاعات كاملة من الاقتصاد الألماني تفقد جاذبيتها وقدرتها التنافسية. وبالطبع، على هذه الخلفية، فإن أفضل طريقة لتحويل الانتباه هي خلق نوع من العدو والتمسك بهذه الصورة".وأفاد رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بأن جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل اتفقوا على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا.وأدان السياسي الفرنسي زعيم حركة الوطنيين، فلوريان فيليبوت، قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق، تحدثت أوكرانيا عن نية الغرب إجبار كييف على الاستسلام.أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تعهد المفوضية الأوروبية بتسليم المزيد من المعدات العسكرية لكييف، وذلك ليس قبل نهاية هذا العام.وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.اقرأ أيضا: برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيااقرأ أيضا: تصويت.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا إليه بالرغم من استمرار الصراع؟
https://sputnikarabic.ae/20240201/المفوضية-الأوروبية-سنزود-كييف-بالصواريخ-والدبابات-ومليون-قذيفة-حتى-نهاية-العام-1085655574.html
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روسيا, العالم, الاتحاد الدولي, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, الاتحاد الدولي, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين يعلق على تصريحات سياسيين في أوروبا بشأن الحرب مع روسيا
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الدول الأوروبية تضخ الرأي العام برسائل بشأن حرب محتملة مع روسيا، لأن هذه الدول بحاجة إلى مواصلة تشكيل صورة العدو".
وقال بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "إنهم بحاجة إلى الاستمرار في تشكيل بعبع العدو، والقيام بذلك بطريقة مزخرفة وبارزة من أجل تبرير الزيادة في النفقات".
وأضاف: "كما ترون، فإن تخصيص 50 مليارًا، من ناحية، للاتحاد الأوروبي ليس مبلغًا خطيرًا جدًا، ولكن من ناحية أخرى لا يزال ملموسًا على خلفية تلك الظواهر المتأزمة التي تتجلى في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "ما هي ألمانيا - إنها المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. كما بدأت قطاعات كاملة من الاقتصاد الألماني تفقد جاذبيتها وقدرتها التنافسية. وبالطبع، على هذه الخلفية، فإن أفضل طريقة لتحويل الانتباه هي خلق نوع من العدو والتمسك بهذه الصورة".
وأشار إلى أنه "هنا، بالطبع، ربما لا يوجد من هو أفضل منا في فهمهم".
وأدان السياسي الفرنسي زعيم حركة الوطنيين، فلوريان فيليبوت، قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق، تحدثت أوكرانيا عن نية الغرب إجبار كييف على الاستسلام.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تعهد المفوضية الأوروبية بتسليم المزيد من المعدات العسكرية لكييف، وذلك ليس قبل نهاية هذا العام.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وينتظر طلب جديد من البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.
وأدت أزمة الهجرة في تكساس إلى تعقيد الوضع مع تخصيص الأموال لأوكرانيا. في الوقت نفسه، تعترف القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، فإن الدول الغربية الأخرى "من المحتمل جدًا" أن ترفض أيضًا رعاية سلطات كييف.