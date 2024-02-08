https://sputnikarabic.ae/20240208/الحوثي-إسرائيل-تحضر-لنكبة-في-رفح-بمشاركة-طائرات-أمريكية-وبريطانية-1085879066.html

الحوثي: إسرائيل تحضر لنكبة في رفح بمشاركة طائرات أمريكية وبريطانية

الحوثي: إسرائيل تحضر لنكبة في رفح بمشاركة طائرات أمريكية وبريطانية

قال زعيم حركة "أنصار الله" والقائد العام لقواتها المسلحة، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تحضر لنكبة في رفح بمشاركة طائرات أمريكية وبريطانية. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T14:43+0000

2024-02-08T14:43+0000

2024-02-08T14:43+0000

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وفقا للموقع الرسمي لحركة "أنصار الله"، اليوم الخميس، فإن الحوثي ألقى كلمة عن آخر التطورات في فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تجاوز الأسبوع السابع عشر على التوالي بمشاركة أمريكية بريطانية.وأوضح الحوثي أن "العدوان على غزة رغم تسجيله أعلى رصيد من الإجرام، إلا أنه يحصد خيبة الأمل والفشل، وأن إحصائيات الشهداء والجرحى والمفقودين في غزة ليست كاملة لأن هناك حالات كثيرة لم تسجل بعد، وأن مجازر الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة بلغت 2370 مجزرة".وأكد الحوثي أن "العدو الصهيوني وبمشاركة بريطانية أمريكية يحضر لاستهداف رفح من أجل إلحاق نكبة أكبر بالنازحين والأهالي هناك، وتقوم طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية بدور أساسي تحضيرًا لاستهداف رفح".وأكد الحوثي أن "الأمريكي له دورٌ أساسي في هذا التخاذل الدولي، بالرغم من مرور كل هذا الوقت، وفي كل يوم هناك جرائم إبادة جماعية، والمئات من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، وهناك جرائم رهيبة جدًا، يندى لها جبين الإنسانية".ووسّعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردًا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت أمريكا وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة "نفي السنوار" على غرار عرفات

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العالم, العالم العربي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى