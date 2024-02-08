https://sputnikarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html

الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية

الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإعادة 100 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، نتيجة للمفاوضات، وتم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة... 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T20:53+0000

2024-02-08T20:53+0000

2024-02-08T20:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg

وأوضحت الدفاع: "في 8 فبراير (شباط) 2024، نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 100 جندي روسي كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، في المقابل، تم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع: "يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وقدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية أثناء عودة الجنود الروس من الأسر".أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وشكره على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر (كانون الثاني) 2023".وأعربت روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديًا وضابطًا روسيًا مع أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".وأعلنت الدفاع الروسية عن إعادة 195 عسكريًا روسيًا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"

https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فاليري-زالوجني-1085884270.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة