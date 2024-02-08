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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240208/الدفاع-روسيا-وأوكرانيا-تتبادلان-أسرى-حرب-بصيغة-100-مقابل-100-بوساطة-إماراتية-1085886843.html
الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية
الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإعادة 100 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، نتيجة للمفاوضات، وتم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T20:53+0000
2024-02-08T20:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الدفاع: "في 8 فبراير (شباط) 2024، نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 100 جندي روسي كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، في المقابل، تم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع: "يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وقدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية أثناء عودة الجنود الروس من الأسر".أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وشكره على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر (كانون الثاني) 2023".وأعربت روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديًا وضابطًا روسيًا مع أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".وأعلنت الدفاع الروسية عن إعادة 195 عسكريًا روسيًا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"
https://sputnikarabic.ae/20240208/استقالة-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فاليري-زالوجني-1085884270.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم, رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الدفاع: روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بصيغة "100 مقابل 100" بوساطة إماراتية

20:53 GMT 08.02.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بإعادة 100 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، نتيجة للمفاوضات، وتم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل.
وأوضحت الدفاع: "في 8 فبراير (شباط) 2024، نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 100 جندي روسي كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، في المقابل، تم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو، بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية للعلاج وإعادة التأهيل، في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع: "يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وقدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية أثناء عودة الجنود الروس من الأسر".
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
16:46 GMT
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، يوم الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وشكره على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.
وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر (كانون الثاني) 2023".
وأوضح الكرملين أنه: "عند تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، شكر فلاديمير بوتين الجانب الإماراتي على مساعدته في الوساطة في تبادل الأسرى".
وأعربت روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديًا وضابطًا روسيًا مع أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن ممتنون لدولة الإمارات العربية المتحدة، على جهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وإجراء التبادل".
وأعلنت الدفاع الروسية عن إعادة 195 عسكريًا روسيًا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.
الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"
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