عربي
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-أوكرانيا-اليوم-تعتبر-قمر-صناعي-أمريكي-1085888478.html
بوتين: أوكرانيا اليوم تعتبر قمر صناعي أمريكي
بوتين: أوكرانيا اليوم تعتبر قمر صناعي أمريكي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة صحافية أذيعت اليوم الجمعة، أن أوكرانيا اليوم بلا شك تعتبر قمر صناعي للولايات المتحدة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T23:43+0000
2024-02-08T23:44+0000
فلاديمير بوتين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085682505_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_0cad5daebd0b85525a739305e67cf604.jpg
نُشر مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على موقع الصحفي الأمريكي، وسأل كارلسون الرئيس إذا كان مستعدًا، على سبيل المثال، للاتصال بالولايات المتحدة وتقديم الاتفاق بشأن الوضع في أوكرانيا.أجاب بوتين: "اسمع، لقد قلت بالفعل: لم نرفض المفاوضات. نحن لا نرفض - هذا (الرفض) هو الجانب الغربي، وأوكرانيا بلا شك قمر صناعي للولايات المتحدة اليوم. هذا واضح. الحقيقة، لا أريد أن يبدو هذا كاعتداء أو إهانة لأي شخص، لكننا نفهم ما يحدث".وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.وختم:ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-روسيا-وأوكرانيا-ستتوصلان-إلى-اتفاق-عاجلا-أم-آجلا-1085887891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085682505_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_033073678b2cbc9f3cc5d1d02456a80d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

بوتين: أوكرانيا اليوم تعتبر قمر صناعي أمريكي

23:43 GMT 08.02.2024 (تم التحديث: 23:44 GMT 08.02.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر "الحركة الأولى"1 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة صحافية أذيعت اليوم الجمعة، أن أوكرانيا اليوم بلا شك تعتبر قمر صناعي للولايات المتحدة.
نُشر مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على موقع الصحفي الأمريكي، وسأل كارلسون الرئيس إذا كان مستعدًا، على سبيل المثال، للاتصال بالولايات المتحدة وتقديم الاتفاق بشأن الوضع في أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
23:10 GMT
أجاب بوتين: "اسمع، لقد قلت بالفعل: لم نرفض المفاوضات. نحن لا نرفض - هذا (الرفض) هو الجانب الغربي، وأوكرانيا بلا شك قمر صناعي للولايات المتحدة اليوم. هذا واضح. الحقيقة، لا أريد أن يبدو هذا كاعتداء أو إهانة لأي شخص، لكننا نفهم ما يحدث".
وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.
وختم:
"قل لقيادة أوكرانيا اليوم: استمعوا، دعونا نجلس، لنتفاوض، ألغوا قراركم السخيف أو المرسوم وجلسوا، ولنتفاوض. لم نرفض ذلك".
ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.
نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.
وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 22:05 GMTИзраильские военные во время наземной операции внутри сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... ضابط إسرائيلي بارز يستقيل بسبب "طوفان الأقصى".. فيديو وصورأمس, 14:49 GMTШтурмовики Су-25 отрабатывают боевые полеты во время военной подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:25 GMTБоевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة7 فبراير, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала