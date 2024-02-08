https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-أوكرانيا-اليوم-تعتبر-قمر-صناعي-أمريكي-1085888478.html

بوتين: أوكرانيا اليوم تعتبر قمر صناعي أمريكي

بوتين: أوكرانيا اليوم تعتبر قمر صناعي أمريكي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة صحافية أذيعت اليوم الجمعة، أن أوكرانيا اليوم بلا شك تعتبر قمر صناعي للولايات المتحدة. 08.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-08T23:43+0000

2024-02-08T23:43+0000

2024-02-08T23:44+0000

فلاديمير بوتين

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نُشر مقابلة بوتين مع تاكر كارلسون على موقع الصحفي الأمريكي، وسأل كارلسون الرئيس إذا كان مستعدًا، على سبيل المثال، للاتصال بالولايات المتحدة وتقديم الاتفاق بشأن الوضع في أوكرانيا.أجاب بوتين: "اسمع، لقد قلت بالفعل: لم نرفض المفاوضات. نحن لا نرفض - هذا (الرفض) هو الجانب الغربي، وأوكرانيا بلا شك قمر صناعي للولايات المتحدة اليوم. هذا واضح. الحقيقة، لا أريد أن يبدو هذا كاعتداء أو إهانة لأي شخص، لكننا نفهم ما يحدث".وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.وختم:ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

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فلاديمير بوتين