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https://sputnikarabic.ae/20240208/مشهد-عجيب-يمنيون-يسبحون-مستمتعين-على-بعد-أمتار-من-الضربات-الأمريكية-فيديو-1085879299.html
مشهد "عجيب".. يمنيون يسبحون مستمتعين على بعد أمتار من الضربات الأمريكية... فيديو
مشهد "عجيب".. يمنيون يسبحون مستمتعين على بعد أمتار من الضربات الأمريكية... فيديو
سجل رجل يمني مشهدًا غريبًا لقيام مواطنين بممارسة أنشطتهم اليومية في السباحة وقضاء وقت للراحة، على بعد أمتار قليلة من الضربات التي نفذتها الطائرات البريطانية... 08.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-08T14:45+0000
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وأظهرت المشاهد مجموعات من المواطنين اليمنيين يسبحون ويستمتعون خلال قيام طائرات أمريكية بتوجيه ضربات على اليمن.وتنفذ طائرات أمريكية وبريطانية ضربات مكثفة بزعم توجيه ضربات على أهداف تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية، على خلفية قيام الأخيرة باستهداف البواخر المتجة من وإلى إسرائيل دعما لغزة.مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديووعلى الرغم من الضربات الأمريكية والبريطانية المكثفة، إلا أن "أنصار الله" استمرت بتنفيذ عملياتها ضد هذه السفن، الأمر الذي جعل الكثير من السفن المتجهة إلى إسرائيل تغير مسارها.لحظة احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده وبلوغه نهائي كأس آسيا... فيديوزوجة نتنياهو تواجه سؤالا محرجا بعد خروجها من المحكمة... فيديو
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نادي الفيديو, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن, غزة, قطاع غزة
نادي الفيديو, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن, غزة, قطاع غزة

مشهد "عجيب".. يمنيون يسبحون مستمتعين على بعد أمتار من الضربات الأمريكية... فيديو

14:45 GMT 08.02.2024
© Photo / twitterطفل يمني يسبح على بعد أمتار من الضربات الأمريكية والبريطانية
طفل يمني يسبح على بعد أمتار من الضربات الأمريكية والبريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
© Photo / twitter
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سجل رجل يمني مشهدًا غريبًا لقيام مواطنين بممارسة أنشطتهم اليومية في السباحة وقضاء وقت للراحة، على بعد أمتار قليلة من الضربات التي نفذتها الطائرات البريطانية والأمريكية على اليمن.
وأظهرت المشاهد مجموعات من المواطنين اليمنيين يسبحون ويستمتعون خلال قيام طائرات أمريكية بتوجيه ضربات على اليمن.

وظهر طفل صغير في الفيديو وهو مبتسم مؤكدًا أنه ليس خائفًا من هذه الضربات.

وخلال التصوير، قصفت طائرة أحد الأماكن بجانب الشاطئ، وظهر انفجار عنيف في الفيديو، حيث علّق المصور: "طبيعي صح!".

وتنفذ طائرات أمريكية وبريطانية ضربات مكثفة بزعم توجيه ضربات على أهداف تابعة لـ"أنصار الله" اليمنية، على خلفية قيام الأخيرة باستهداف البواخر المتجة من وإلى إسرائيل دعما لغزة.
مشهد محزن لممرض يفاجأ بوجود طفله بين ضحايا ضربة إسرائيلية... فيديو
وعلى الرغم من الضربات الأمريكية والبريطانية المكثفة، إلا أن "أنصار الله" استمرت بتنفيذ عملياتها ضد هذه السفن، الأمر الذي جعل الكثير من السفن المتجهة إلى إسرائيل تغير مسارها.
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