https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-انقلاب-أوكرانيا-عام-2014-كان-بدعم-من-وكالة-الاستخبارات-المركزية-الأمريكية-1085892970.html

بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في عام 2014 تم تنفيذه بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية... 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T05:07+0000

2024-02-09T05:07+0000

2024-02-09T05:38+0000

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وأشار بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن هذا الانقلاب هو ما أثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن بداية الحرب كانت من جانب أوكرانيا، وأن هدف روسيا منذ بداية النزاع هو وقف الصراع.وقال بوتين إنه بالرغم من وصوله إلى السلطة بوعود بإحلال السلام في أوكرانيا، إلا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أدرك فيما بعد أنه من الأفضل عدم التصادم مع النازيين الجدد والقوميين المتطرفين، مؤكدا أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بتوجيهات من واشنطن، والآن يجب على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".وأضاف: "ترغب موسكو في تحقيق حل للوضع في أوكرانيا من خلال المفاوضات؛ ستتفق روسيا وأوكرانيا عاجلا أم آجلا"، لافتا: "الأوكرانيون لا يزالون يشعرون بأنهم روس، ما يحدث هو جزء من حرب أهلية".وتابع: "تم تحويل النازيين الجدد في أوكرانيا إلى أبطال وطنيين، ويتم تشييد نصب لهم، يجب وقف هذه الممارسة والنظرية"، موضحا: "مهما كانت نهاية الأحداث في أوكرانيا، سيتغير العالم".ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلى قناته على "يوتيوب"، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتقدم-على-دول-العالم-في-أنظمة-الضربات-الفائقة-السرعة-1085889748.html

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فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم