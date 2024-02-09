https://sputnikarabic.ae/20240209/ضابط-استخبارات-أمريكي-لقاء-بوتين-يمكن-أن-ينقذ-البشرية-1085897965.html

ضابط استخبارات أمريكي: لقاء بوتين يمكن أن ينقذ البشرية

ضابط استخبارات أمريكي: لقاء بوتين يمكن أن ينقذ البشرية

يعتقد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون يمكن أن تنقذ البشرية. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T08:41+0000

2024-02-09T08:41+0000

2024-02-09T08:41+0000

روسيا

العالم

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وكتب على منصة "تويتر": "أهم خطوة أولى على الطريق التي يمكن أن تنقذ البشرية، هي إحدى أهم المقابلات في العصر الحديث، لأنها يمكن أن تنقذ الغرب وروسيا من الحرب، وتمنع الغرب من الانتحار".وأضاف ريتر أن هذه المقابلة تفتح الباب أمام "الروح الروسية".وفي وقت سابق، أشار بوتين، في مقابلة مع كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية أمر مستحيل، وإذا كان لديهم مثل هذا الفهم، فيتعين عليهم أن يفكروا في خطواتهم التالية، فروسيا مستعدة للحوار.وأضاف أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق عاجلاً أم آجلاً ستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق وسيتم استعادة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلى قناته في "يوتيوب"، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-انقلاب-أوكرانيا-عام-2014-كان-بدعم-من-وكالة-الاستخبارات-المركزية-الأمريكية-1085892970.html

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