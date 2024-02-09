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https://sputnikarabic.ae/20240209/ماسك-يؤيد-تصريحا-لبوتين-خلال-مقابلته-مع-تاكر-كارلسون-1085901512.html
ماسك يؤيد تصريحا لبوتين خلال مقابلته مع تاكر كارلسون
ماسك يؤيد تصريحا لبوتين خلال مقابلته مع تاكر كارلسون
اتفق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطأ الولايات المتحدة بشأن الدولار. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T10:09+0000
2024-02-09T10:32+0000
العالم
فلاديمير بوتين
إيلون ماسك
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وعلّق ماسك على تصريح بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، بأن الخطأ الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة هو استخدام الدولار كأداة للقتال على المسرح العالمي، في تعليق على منصة "إكس"، قائلا: وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدولار سلاح أمريكي لحل المشاكل السياسية، وهذا واضح للجميع.ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.مقابلة بوتين تحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديووتصدر اللقاء المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيها.ضابط استخبارات أمريكي: لقاء بوتين يمكن أن ينقذ البشرية
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html
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العالم, فلاديمير بوتين, إيلون ماسك
العالم, فلاديمير بوتين, إيلون ماسك

ماسك يؤيد تصريحا لبوتين خلال مقابلته مع تاكر كارلسون

10:09 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 09.02.2024)
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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اتفق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطأ الولايات المتحدة بشأن الدولار.
وعلّق ماسك على تصريح بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، بأن الخطأ الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة هو استخدام الدولار كأداة للقتال على المسرح العالمي، في تعليق على منصة "إكس"، قائلا:

"لقد بالغنا في استخدام الدولار كسلاح. لقد كانت خطوة غبية".

إيلون ماسك - سبوتنيك عربي
إيلون ماسك
رجل أعمال أمريكي ومالك منصة "إيكس"
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدولار سلاح أمريكي لحل المشاكل السياسية، وهذا واضح للجميع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون
09:28 GMT
ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.
مقابلة بوتين تحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديو
وتصدر اللقاء المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيها.
ضابط استخبارات أمريكي: لقاء بوتين يمكن أن ينقذ البشرية
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