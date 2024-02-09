https://sputnikarabic.ae/20240209/ماسك-يؤيد-تصريحا-لبوتين-خلال-مقابلته-مع-تاكر-كارلسون-1085901512.html

ماسك يؤيد تصريحا لبوتين خلال مقابلته مع تاكر كارلسون

ماسك يؤيد تصريحا لبوتين خلال مقابلته مع تاكر كارلسون

اتفق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطأ الولايات المتحدة بشأن الدولار. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T10:09+0000

2024-02-09T10:09+0000

2024-02-09T10:32+0000

العالم

فلاديمير بوتين

إيلون ماسك

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وعلّق ماسك على تصريح بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، بأن الخطأ الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة هو استخدام الدولار كأداة للقتال على المسرح العالمي، في تعليق على منصة "إكس"، قائلا: وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدولار سلاح أمريكي لحل المشاكل السياسية، وهذا واضح للجميع.ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.مقابلة بوتين تحقق رقما تاريخيا للمشاهدات على "إكس" في "ضربة" للإعلام الأمريكي... فيديووتصدر اللقاء المشاهدات ومعدلات الانتشار على منصة "إكس" وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، وتابعها عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، وأحدثت جدلا بسبب محاولة الأنظمة الغربية منع وصول الحقيقة لمواطنيها.ضابط استخبارات أمريكي: لقاء بوتين يمكن أن ينقذ البشرية

https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-يكشف-عن-مرض-عضال-يصيب-العالم-وعلاقته-بالدماغ-خلال-مقابلته-مع-كارلسون-1085898842.html

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العالم, فلاديمير بوتين, إيلون ماسك