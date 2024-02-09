https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-طيران-مجهول-يشن-غارة-على-الحدود-السورية-العراقية--عاجل-1085926882.html
مراسل "سبوتنيك": طيران مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية- عاجل
مراسل "سبوتنيك": طيران مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بشن طيران مجهول غارة على الحدود السورية العراقية، بالتزامن مع استهداف المقاومة العراقية لقاعدة الجيش الأمريكي في... 09.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "طيرانا مجهولا يرجح أنه تابع للجيش الأمريكي، شن مساء اليوم، غارة جوية استهدفت موقعا للقوات الرديفة للجيش السوري على أطراف بلدة السكرية قرب الحدود السورية العراقية، غربي البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.وفي السياق، قام الجيش الأمريكي باختراق الحدود السورية العراقية عبر معبر "الوليد" الحدودي البري غير الشرعي مع العراق، وإدخال قافلة عسكرية مؤلفة من 28 شاحنة تحوي معدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية إلى قاعدته في بلدة تل بيدر شمالي الحسكة، بالإضافة إلى قافلة أخرى مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالمعدات إلى قاعدة "الشدادي" النفطية جنوبي الحسكة.أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الخميس، بأن سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية شنت ضربات على الجيش الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا إن سلسلة انفجارات عنيفة سمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في ريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.الجيش العراقي: "التحالف الدولي" تحول إلى عامل عدم استقرار لبلادنا
https://sputnikarabic.ae/20240209/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا--عاجل-1085925642.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": طيران مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية- عاجل
19:09 GMT 09.02.2024 (تم التحديث: 19:49 GMT 09.02.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بشن طيران مجهول غارة على الحدود السورية العراقية، بالتزامن مع استهداف المقاومة العراقية لقاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز شرقي سوريا.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "طيرانا مجهولا يرجح أنه تابع للجيش الأمريكي، شن مساء اليوم، غارة جوية استهدفت موقعا للقوات الرديفة للجيش السوري على أطراف بلدة السكرية قرب الحدود السورية العراقية، غربي البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وأضاف المراسل أن الغارة تزامنت مع استهداف المقاومة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، شرقي سوريا، بثلاثة صواريخ أصابت عمق القاعدة بشكل مباشر.
وفي السياق، قام الجيش الأمريكي باختراق الحدود السورية العراقية عبر معبر "الوليد" الحدودي البري غير الشرعي مع العراق، وإدخال قافلة عسكرية مؤلفة من 28 شاحنة تحوي معدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية إلى قاعدته في بلدة تل بيدر شمالي الحسكة، بالإضافة إلى قافلة أخرى مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالمعدات إلى قاعدة "الشدادي" النفطية جنوبي الحسكة.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الخميس، بأن سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية شنت ضربات على الجيش الأمريكي
في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك
" شرقي سوريا إن سلسلة انفجارات عنيفة سمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في ريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.