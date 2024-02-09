https://sputnikarabic.ae/20240209/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يؤكد-استحالة-عزل-روسيا-1085922967.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يؤكد استحالة عزل روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يؤكد استحالة عزل روسيا
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بتعزيز روسيا موقفها كقوة قوية، لا أحد يقدر على عزلها. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T17:13+0000
2024-02-09T17:13+0000
2024-02-09T17:13+0000
الناتو
ميدفيديف
العالم
روسيا
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وأوضح ميدفيديف: "روسيا في القرن الـ21 تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية، أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي".وفي وقت سابق، توقع ميدفيديف نهاية العالم ونهاية كل شيء في حالة نشوب حرب افتراضية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.وأشار ميدفيديف إلى أن رؤساء دول حلف شمال الأطلسي يتحدثون باستمرار عن الحاجة إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو قالت مرارًا إنه لا توجد خطط للصراع مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق، بأن "الناتو"يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرًا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.وقال ميدفيديف، في مقال نشره في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: بولندا قد تتخذ خطوات محفوفة بالمخاطر
https://sputnikarabic.ae/20240209/الناتو-يريد-أن-يتولى-تنسيق-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085922792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, ميدفيديف, العالم, روسيا
الناتو, ميدفيديف, العالم, روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يؤكد استحالة عزل روسيا
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بتعزيز روسيا موقفها كقوة قوية، لا أحد يقدر على عزلها.
وأوضح ميدفيديف: "روسيا في القرن الـ21 تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية، أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي".
وأضاف ميدفيديف أن نظام التعليم العالي الروسي والعلوم، على الرغم من محاولات عزل البلاد، لا يزالان يحتويان على علم وتعليم بمستوى عالمي.
وفي وقت سابق، توقع ميدفيديف نهاية العالم ونهاية كل شيء في حالة نشوب حرب افتراضية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وأشار ميدفيديف إلى أن رؤساء دول حلف شمال الأطلسي يتحدثون باستمرار عن الحاجة إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو قالت مرارًا إنه لا توجد خطط للصراع مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق، بأن "الناتو"يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، شاملة ودموية
بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرًا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.
وقال ميدفيديف، في مقال نشره في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".