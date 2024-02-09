https://sputnikarabic.ae/20240209/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يؤكد-استحالة-عزل-روسيا-1085922967.html

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يؤكد استحالة عزل روسيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يؤكد استحالة عزل روسيا

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بتعزيز روسيا موقفها كقوة قوية، لا أحد يقدر على عزلها. 09.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-09T17:13+0000

2024-02-09T17:13+0000

2024-02-09T17:13+0000

الناتو

ميدفيديف

العالم

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg

وأوضح ميدفيديف: "روسيا في القرن الـ21 تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية، أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي".وفي وقت سابق، توقع ميدفيديف نهاية العالم ونهاية كل شيء في حالة نشوب حرب افتراضية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.وأشار ميدفيديف إلى أن رؤساء دول حلف شمال الأطلسي يتحدثون باستمرار عن الحاجة إلى الاستعداد للحرب مع روسيا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو قالت مرارًا إنه لا توجد خطط للصراع مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وأفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق، بأن "الناتو"يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرًا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.وقال ميدفيديف، في مقال نشره في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: بولندا قد تتخذ خطوات محفوفة بالمخاطر

https://sputnikarabic.ae/20240209/الناتو-يريد-أن-يتولى-تنسيق-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1085922792.html

ميدفيديف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, ميدفيديف, العالم, روسيا