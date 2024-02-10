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إسرائيل تمنع إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لسكان غزة
إسرائيل تمنع إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لسكان غزة
ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل منعت شحنة تابعة للأمم المتحدة تحتوي على مواد غذائية لـ 1.1 مليون من سكان غزة... 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T14:37+0000
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وقالت "أونروا "في بيان على منصة "إكس": "شحنة من المواد الغذائية تكفي 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء إسرائيلي بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية".وأضاف البيان أن 1049 حاوية تحتوي على الأرز والدقيق والحمص والسكر وزيت الطهي عالقة، في حين تواجه الأسر في غزة الجوع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

إسرائيل تمنع إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لسكان غزة

14:37 GMT 10.02.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
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ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل منعت شحنة تابعة للأمم المتحدة تحتوي على مواد غذائية لـ 1.1 مليون من سكان غزة الذين يعانون من الجوع.
وقالت "أونروا "في بيان على منصة "إكس": "شحنة من المواد الغذائية تكفي 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء إسرائيلي بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية".
وأضاف البيان أن 1049 حاوية تحتوي على الأرز والدقيق والحمص والسكر وزيت الطهي عالقة، في حين تواجه الأسر في غزة الجوع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
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13:14 GMT
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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