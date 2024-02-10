https://sputnikarabic.ae/20240210/الأونروا-تعلق-على-إعلان-الجيش-الإسرائيلي-اكتشافه-نفقا-لـحماس-تحت-المقر-الرئيسي-للوكالة-1085952505.html

"الأونروا" تعلق على إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشافه نفقا لـ"حماس" تحت المقر الرئيسي للوكالة

"الأونروا" تعلق على إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشافه نفقا لـ"حماس" تحت المقر الرئيسي للوكالة

أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم السبت، بأن الأونروا لم تعرف بأمر ما يوجد تحت مقرها... 10.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-10T20:14+0000

2024-02-10T20:14+0000

2024-02-10T20:14+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

اسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085575232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acb8790401ae386e12445c0c42d3ab78.jpg

وأوضح لازاريني في بيان، أن العاملين في "الأونروا" أخلوا المقر المذكور في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، امتثالًا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، وبينما كان القصف يشتد على المنطقة المحيطة بالمقر.وشدد لازاريني أن "الأونروا" والعاملين فيها لم يعودوا لاستخدام المقر بعد إخلائه، وأن الوكالة لا تعلم بأمر أي نشاط وقع في المقر أو بمحيطه.ولفت لازاريني إلى أن "الأونروا" تجري تفتيشات دورية لمقارها كل ربع سنة في أوقات السلم، مشيرًا إلى أن آخر تفتيش أجرته الوكالة لمقارها كان في أيلول/ سبتمبر 2023.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240209/وزير-لبناني-عواقب-وقف-تمويل-الأونروا-ستكون-كارثية-على-دولتنا-1085927200.html

https://sputnikarabic.ae/20240210/إسرائيل-تمنع-إمدادات-الأمم-المتحدة-الغذائية-لسكان-غزة-1085943083.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم