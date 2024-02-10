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https://sputnikarabic.ae/20240210/بعد-إعلان-عمران-خان-فوز-حزبه-بالانتخابات-الجيش-الباكستاني-يصدر-بيانا-حول-تشكيل-الحكومة-1085951173.html
بعد إعلان عمران خان فوز حزبه بالانتخابات.. الجيش الباكستاني يصدر بيانا حول تشكيل الحكومة
بعد إعلان عمران خان فوز حزبه بالانتخابات.. الجيش الباكستاني يصدر بيانا حول تشكيل الحكومة
وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب. 10.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-10T19:19+0000
2024-02-10T19:19+0000
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جاء ذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، التي جرت الخميس الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.وتُظهر النتائج الأولية فوز حزب "حركة إنصاف" بقيادة عمران خان بـ98 مقعدا من أصل 266 نائبا، بينما أصدرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء السابق عمران خان، على موقع "إكس" بيانا، أمس الجمعة، ادعت فيه فوزها بثلثي مقاعد البرلمان.وفي مطلع الشهر الجاري، قضت محكمة باكستانية بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، بالسجن 7 سنوات لكل منهما، كما قضت محكمة أخرى بسجنه 10 سنوات مع وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بينما تعهد خان بالطعن على الحكم.
https://sputnikarabic.ae/20230805/باكستان-الحكم-بسجن-عمران-خان-3-سنوات-بتهمة-الكسب-غير-المشروع-1079809222.html
https://sputnikarabic.ae/20240209/عمران-خان-يستخدم-الذكاء-الاصطناعي-من-داخل-سجنه-لإعلان-فوزه-بالانتخابات-العامة-فيديو-1085928649.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان, الأخبار

بعد إعلان عمران خان فوز حزبه بالانتخابات.. الجيش الباكستاني يصدر بيانا حول تشكيل الحكومة

19:19 GMT 10.02.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب.
جاء ذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، التي جرت الخميس الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
باكستان... الحكم بسجن عمران خان 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع
5 أغسطس 2023, 09:41 GMT
ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.
وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
عمران خان يستخدم "الذكاء الاصطناعي" من داخل سجنه لإعلان فوزه بالانتخابات العامة... فيديو
أمس, 21:27 GMT
وتُظهر النتائج الأولية فوز حزب "حركة إنصاف" بقيادة عمران خان بـ98 مقعدا من أصل 266 نائبا، بينما أصدرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء السابق عمران خان، على موقع "إكس" بيانا، أمس الجمعة، ادعت فيه فوزها بثلثي مقاعد البرلمان.
وفي مطلع الشهر الجاري، قضت محكمة باكستانية بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، بالسجن 7 سنوات لكل منهما، كما قضت محكمة أخرى بسجنه 10 سنوات مع وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بينما تعهد خان بالطعن على الحكم.
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