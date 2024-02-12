https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-سيارة-تقل-عناصر-من-حزب-الله-في-منطقة-مارون-الراس-جنوبي-لبنان-1085995734.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سيارة تقل عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سيارة تقل عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "قصف أهداف عكسرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة جنوب لبنان". 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T12:07+0000

2024-02-12T12:07+0000

2024-02-12T12:07+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار حزب الله

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085512444_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b40b5fb26c23676d3e284013e39c86b.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرات جيش الدفاع شنت غارة على سيارة في منطقة مارون الرأس تضم عناصر من حزب الله"، مشيرا إلى "تدمير عدد من البنى التحتية الإرهابية في مناطق العديسة والخيام".وأفادت مصادر إعلامية، في وقت سابق اليوم، باستهداف قيادي لدى "حزب الله" اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان.وأشارت المصادر إلى أن القيادي الذي تم استهداف سيارته على طريق عام بنت جبيل، هو مسؤول منطقة مارون الرأس لدى "حزب الله" محمد عبد الرسول علوية، بحسب "سكاي نيوز".وبحسب المعلومات، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية إحدى السيارات خلال وجودها على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي جنوبي لبنان، حيث تم تأكيد وقوع إصابات.وبدوره، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة ستهدفت أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.وأفادت مصادر أخرى بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارتين أخريين على بلدتي الخيام والعديسة.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على جميع المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة"، مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر جنوبي لبنان، الشهر الخامس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240210/استهداف-مبنى-في-كريات-شمونة-الإسرائيلية-بصاروخ-موجه-من-لبنان-1085947225.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار حزب الله