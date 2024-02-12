https://sputnikarabic.ae/20240212/حماس-إسرائيل-تضع-شروطا-وعقبات-تحول-دون-التوصل-إلى-اتفاق-تبادل-أسرى-1086015595.html

"حماس": إسرائيل تضع شروطا وعقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى

"حماس": إسرائيل تضع شروطا وعقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها اطلعت على رد إسرائيل على المقترحات التي خرج بها اجتماع ممثلي أمريكا وإسرائيل ومصر وقطر في باريس، مشيرة إلى أنها... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T18:43+0000

2024-02-12T18:43+0000

2024-02-12T18:43+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لـ"حماس"، تلاه القيادي في الحركة، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت: "يوم أمس، اطلعت الحركة على رد الاحتلال على اقتراح باريس، الذي شارك في اللقاء فيه ممثلوه ووافق عليه".وتابع حمدان: "يؤكد عدم تجاوب الاحتلال مع ضرورة فتح المعابر وحرية حركة المسافرين والجرحى، كما أن ما عرضه الاحتلال من معادلات لتبادل الأسرى تؤكد أنه غير جاد في التوصل إلى صفقة تبادل".وأضاف حمدان: "نؤكد أن حركة حماس متمسكة بموقفها، وكانت وما زالت حريصة على الوصول لاتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإغاثة شعبنا وعودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة، وينجز صفقة تبادل الأسرى".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240206/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-على-صفقة-تبادل-الأسرى-معناه-رفض-مقترح-الاتفاق-1085818479.html

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