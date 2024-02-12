https://sputnikarabic.ae/20240212/مصر-ترفص-بشدة-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-بشأنها-تحريضية-وغير-مقبولة-1086013896.html

مصر ترفص بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأنها: تحريضية وغير مقبولة

مصر ترفص بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأنها: تحريضية وغير مقبولة

عبّرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن رفضها جملة وتصفيلا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T17:36+0000

2024-02-12T17:36+0000

2024-02-12T17:36+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

حركة حماس

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "إكس"، إنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".وتابع مؤكدا أن "مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "يحمّل مصر مسؤولية كبيرة عما حدث، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مضيفا أن "إمدادات حركة حماس الفلسطينية من الذخيرة تمر عبر مصر إلى حد كبير"، بحسب قوله.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قد دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عدم إرسال ممثل إسرائيلي إلى القاهرة، يوم غد الثلاثاء، لإجراء مفاوضات بشأن المحتجزين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240212/أمين-سر-لجنة-الدفاع-والأمن-بالبرلمان-المصري-أي-انتهاك-إسرائيلي-على-الحدود-يعرض-اتفاقية-السلام-للخطر-1086011665.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن