https://sputnikarabic.ae/20240213/أبو-الغيط-إسرائيل-بتصرفاتها-الحالية-أصبحت-تهدد-استمرارية-الاتفاقات-مع-مصر-والأردن-1086023680.html

أبو الغيط: إسرائيل بتصرفاتها الحالية أصبحت تهدد استمرارية الاتفاقات مع مصر والأردن

أبو الغيط: إسرائيل بتصرفاتها الحالية أصبحت تهدد استمرارية الاتفاقات مع مصر والأردن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن "تصرفات الحكومة الإسرائيلية تهدد الاستقرار في المنطقة". 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T08:29+0000

2024-02-13T08:29+0000

2024-02-13T08:29+0000

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وقال أبو الغيط، في جلسة على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "إسرائيل بتصرفاتها الحالية أصبحت تهدد استمرارية الاتفاقات التي وقعت معها خاصة مع دول مثل مصر والأردن"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القضاء على المقاومة وهذا درس يجب تعلمه من التاريخ".ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تأمر إسرائيل بالتوقف عن سياساتها الحالية في غزة، محذرًا من التهاب الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق.وصادق الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.حيث ذكرت "القناة الـ13" الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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