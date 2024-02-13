عربي
https://sputnikarabic.ae/20240213/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-القوى-السياسية-حول-بقاء-أو-رحيل-القوات-الأمريكية-1086041926.html
سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين القوى السياسية حول "بقاء أو رحيل" القوات الأمريكية
سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين القوى السياسية حول "بقاء أو رحيل" القوات الأمريكية
أكد عبد القادر النايل، عضو "الميثاق الوطني العراقي"، أن "فشل الإطار التنسيقي في الحشد داخل مجلس النواب لصياغة قرار يطالب بإخراج القوات الأمريكية، وقوات التحالف... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T17:14+0000
2024-02-13T17:14+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079717673_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_422df7f3b95f5c8e82f615f6e9b43c50.jpg
وقال النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "جلسة مجلس النواب التي دعت إليها شخصيات وقوى من الإطار التنسيقي للتصويت على إخراج قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة في العراق، والتي لم يحضرها أكثر من 60 نائبا من بين أكثر من 360 نائبا، لا يختلف عليها أحد في العراق، لكن هناك حسابات لدى العديد من القوى والأحزاب والفصائل، كل منها بحسب الإطار الذي يعيش فيه".وأضاف النايل أن "عدم حضور النواب تلك الجلسة أزاح الستار عن تداعيات خطيرة جدا، أولها أن قسما كبيرا من قوى الإطار التنسيقي مع بقاء قوات الاحتلال والتحالف الدولي، ما يكشف عن حجم الخلافات الواسعة بين قوى الإطار التنسيقي، ولا سيما بعد مقتل أبا باقر الساعدي، الذي جاء بعد اجتماع ببيت المالكي، وحسب مصادر سياسية، أفضت تلك الخلافات إلى خصومة بين المقتول أمريكيا وبين المالكي وهادي العامري، اللذان رفضا قصف القواعد الأمريكية بحجة الوضع الاقتصادي".وأشار عضو "الميثاق الوطني" إلى أن "الوضع ازداد سوءا بين الفصائل المسلحة وقوى الإطار بعد خروج الساعدي من منزل هادي العامري، واغتياله في طريق العودة، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة، حول عملية الاستهداف وكيف وصلت المعلومات إلى الأمريكان ومن الذي أبلغ الأمريكان وحدد سيارته واسمه ليتم استهدافه، خاصة وأن العراقيين لا يعرفونه لأنه من الشخصيات الخفية قليلة الظهور".وتابع النايل: "فشل انعقاد جلسة التصويت في البرلمان على إخراج القوات الأمريكية سيكون لها تداعيات كبيرة، نظرا لأن الفصائل المسلحة أصبحت شبه منعزله اجتماعيا وسياسيا، نظرا لأن شباب تظاهرات تشرين وعشائرهم وسط وجنوب العراق يرفضونهم، وأيضا المكون الكردي والسني العربي، والآن قوى فاعلة في الإطار التنسيقي ترفضهم أيضا، مما يرجح عزلهم وتضيق الخناق عليهم".ولفت عضو "الميثاق الوطني" إلى أن "بعض المصادر تشير إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ يرسل معلومات عبر شركة أمريكية تعاقد معها لتسويقه لدى البيت الأبيض، بأنه على طلاق مع الفصائل ولا يريدهم، وما يرجح ذلك هو اختفاء إعلانات السوداني، التي كان يدعيَ فيها أنهم يفاوضون على إخراج الأمريكان عبر اللجنة العليا".وأشار النايل إلى أنه "في ظل التصريحات الحكومية المتتالية حول التفاوض على إخراج التحالف والقوات الأمريكية، نجد أن تصريحات واشنطن تؤكد أن أحدا لم يطلب منهم حتى الآن الخروج ولم تتم مناقشته، ما يؤكد أن هذه التصريحات الحكومية هي للاستهلاك الإعلامي، وبالتالي أصبح موقف الأمريكان أقوى في البقاء، بعد فشل جلسة مجلس النواب وسيكون فشلها بمعنى تفويض لاستمرار الاغتيالات التي ستستمر في العراق".واستأنفت اللجنة العسكرية العراقية العليا، يوم الأحد الماضي، اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".وأضاف رسول أنه "سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولًا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) والانتقال إلى علاقة ثنائية"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة، طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".واستنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، في وقت سابق من يوم الأحد الماضي، استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية وخاصة الاستهداف الأمريكي لقوات "الحشد الشعبي" وقياداته.وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الضربات التي استهدفت مواقع عدة في سوريا والعراق، في الآونة الأخيرة، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن"، بينما أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية.وقبل يومين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20240127/رئيس-الوزراء-العراقي-يرعى-الجولة-الأولى-للحوار-مع-أمريكا-بشأن-إنهاء-مهمة-التحالف-الدولي-1085467737.html
https://sputnikarabic.ae/20231228/هل-يتحول-العراق-إلى-ساحة-للمواجهة-المباشرة-بين-أمريكا-والفصائل-المسلحة-1084540054.html
https://sputnikarabic.ae/20240123/أمريكا-تعلن-شن-ضربات-على-3-منشآت-لـ-كتائب-حزب-الله-العراقي-1085346506.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079717673_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_40d33e75c354cbfe1637ac4eb1e2a34f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم

سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين القوى السياسية حول "بقاء أو رحيل" القوات الأمريكية

17:14 GMT 13.02.2024
© Sputnik . Atia Al atiaالقبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
حصري
أكد عبد القادر النايل، عضو "الميثاق الوطني العراقي"، أن "فشل الإطار التنسيقي في الحشد داخل مجلس النواب لصياغة قرار يطالب بإخراج القوات الأمريكية، وقوات التحالف من البلاد، يشير إلى تداعيات خطيرة داخل الإطار وأيضا مع القوى الأخرى".
وقال النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "جلسة مجلس النواب التي دعت إليها شخصيات وقوى من الإطار التنسيقي للتصويت على إخراج قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة في العراق، والتي لم يحضرها أكثر من 60 نائبا من بين أكثر من 360 نائبا، لا يختلف عليها أحد في العراق، لكن هناك حسابات لدى العديد من القوى والأحزاب والفصائل، كل منها بحسب الإطار الذي يعيش فيه".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
رئيس الوزراء العراقي يرعى الجولة الأولى للحوار مع أمريكا بشأن إنهاء مهمة "التحالف الدولي"
27 يناير, 09:59 GMT
وأضاف النايل أن "عدم حضور النواب تلك الجلسة أزاح الستار عن تداعيات خطيرة جدا، أولها أن قسما كبيرا من قوى الإطار التنسيقي مع بقاء قوات الاحتلال والتحالف الدولي، ما يكشف عن حجم الخلافات الواسعة بين قوى الإطار التنسيقي، ولا سيما بعد مقتل أبا باقر الساعدي، الذي جاء بعد اجتماع ببيت المالكي، وحسب مصادر سياسية، أفضت تلك الخلافات إلى خصومة بين المقتول أمريكيا وبين المالكي وهادي العامري، اللذان رفضا قصف القواعد الأمريكية بحجة الوضع الاقتصادي".
وأشار عضو "الميثاق الوطني" إلى أن "الوضع ازداد سوءا بين الفصائل المسلحة وقوى الإطار بعد خروج الساعدي من منزل هادي العامري، واغتياله في طريق العودة، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة، حول عملية الاستهداف وكيف وصلت المعلومات إلى الأمريكان ومن الذي أبلغ الأمريكان وحدد سيارته واسمه ليتم استهدافه، خاصة وأن العراقيين لا يعرفونه لأنه من الشخصيات الخفية قليلة الظهور".
وتابع النايل: "فشل انعقاد جلسة التصويت في البرلمان على إخراج القوات الأمريكية سيكون لها تداعيات كبيرة، نظرا لأن الفصائل المسلحة أصبحت شبه منعزله اجتماعيا وسياسيا، نظرا لأن شباب تظاهرات تشرين وعشائرهم وسط وجنوب العراق يرفضونهم، وأيضا المكون الكردي والسني العربي، والآن قوى فاعلة في الإطار التنسيقي ترفضهم أيضا، مما يرجح عزلهم وتضيق الخناق عليهم".
ولفت عضو "الميثاق الوطني" إلى أن "بعض المصادر تشير إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ يرسل معلومات عبر شركة أمريكية تعاقد معها لتسويقه لدى البيت الأبيض، بأنه على طلاق مع الفصائل ولا يريدهم، وما يرجح ذلك هو اختفاء إعلانات السوداني، التي كان يدعيَ فيها أنهم يفاوضون على إخراج الأمريكان عبر اللجنة العليا".
جنود أمريكيون يتجولون في مجمع قاعدة التاجي الذي يستضيف القوات العراقية والأمريكية ويقع على بعد ثلاثين كيلومترًا شمال العاصمة بغداد في 29 ديسمبر 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
هل يتحول العراق إلى ساحة للمواجهة المباشرة بين أمريكا والفصائل المسلحة؟
28 ديسمبر 2023, 19:59 GMT
وأشار النايل إلى أنه "في ظل التصريحات الحكومية المتتالية حول التفاوض على إخراج التحالف والقوات الأمريكية، نجد أن تصريحات واشنطن تؤكد أن أحدا لم يطلب منهم حتى الآن الخروج ولم تتم مناقشته، ما يؤكد أن هذه التصريحات الحكومية هي للاستهلاك الإعلامي، وبالتالي أصبح موقف الأمريكان أقوى في البقاء، بعد فشل جلسة مجلس النواب وسيكون فشلها بمعنى تفويض لاستمرار الاغتيالات التي ستستمر في العراق".
واستأنفت اللجنة العسكرية العراقية العليا، يوم الأحد الماضي، اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان له، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".
وأضاف رسول أنه "سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولًا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) والانتقال إلى علاقة ثنائية"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة، طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
أمريكا تعلن شن ضربات على 3 منشآت لـ "كتائب حزب الله" العراقي
23 يناير, 23:28 GMT
واستنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، في وقت سابق من يوم الأحد الماضي، استمرار الاعتداءات على الأراضي العراقية وخاصة الاستهداف الأمريكي لقوات "الحشد الشعبي" وقياداته.
وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الضربات التي استهدفت مواقع عدة في سوريا والعراق، في الآونة الأخيرة، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن"، بينما أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية.
وقبل يومين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يأتي بعد ما اكتسبته القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور13:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала