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https://sputnikarabic.ae/20240213/كشف-تفاصيل-الكمين-الذي-أودى-بضباط-الكتيبة-630-الإسرائيلية-1086031541.html
كشف تفاصيل "الكمين" الذي أودى بضباط "الكتيبة 630" الإسرائيلية
كشف تفاصيل "الكمين" الذي أودى بضباط "الكتيبة 630" الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماح الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام المحلية بنشر المعلومات عن تفاصيل الكمين الذي تعرض له جنوده في خان يونس جنوبي... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T12:57+0000
2024-02-13T12:57+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القتلى الثلاثة من كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي، ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط، يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين، وعمره 27 عاما من بلدة كفار سافا.وأضافت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن المقاتلين الثلاثة دخلوا إلى مبنى في منطقة شرق خان يونس، والذي تبين أنه مبنى محاصر في كمين أعده مسلحون فلسطينيون، حيث انفجر فوق أفراد القوة اللإسرائيلية.وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، يوم أمس الاثنين، بأن "الجيش الإسرائيلي يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا ونحن نتابعه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يعلن-استهداف-مبنى-للشرطة-الإسرائيلية-وتحقيق-إصابة-مباشرة-1086027056.html
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العالم العربي, اسرائيل
العالم العربي, اسرائيل

كشف تفاصيل "الكمين" الذي أودى بضباط "الكتيبة 630" الإسرائيلية

12:57 GMT 13.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماح الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام المحلية بنشر المعلومات عن تفاصيل الكمين الذي تعرض له جنوده في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد انتشار أنباء متضاربة عن الحادث.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القتلى الثلاثة من كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي، ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط، يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين، وعمره 27 عاما من بلدة كفار سافا.
وأضافت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن المقاتلين الثلاثة دخلوا إلى مبنى في منطقة شرق خان يونس، والذي تبين أنه مبنى محاصر في كمين أعده مسلحون فلسطينيون، حيث انفجر فوق أفراد القوة اللإسرائيلية.
وأكدت القناة إصابة اثنين آخرين من جنود الاحتياط التابعين للكتيبة 630 بجروح خطيرة. إذ أُبلغت عائلاتهم بنقلهم للمستشفى، وذلك بعد يوم من انتشار خبر حادث يتعلق بكمين، وقع في خان يونس.
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10:12 GMT
وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، يوم أمس الاثنين، بأن "الجيش الإسرائيلي يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا ونحن نتابعه".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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