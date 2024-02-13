https://sputnikarabic.ae/20240213/إعلام-قطيعة-بين-بايدن-ونتنياهو-توبيخ-شديد-ورد-سريع-1086024310.html
إعلام: "قطيعة" بين بايدن ونتنياهو.. "توبيخ شديد" ورد سريع
إعلام: "قطيعة" بين بايدن ونتنياهو.. "توبيخ شديد" ورد سريع
كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن خلاف محتدم بين الحليفين القديمين، الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات متشعبة حول... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T08:29+0000
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وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين الزعيمين "ليست على مايرام"، لأن الخلافات تستعر بين نتنياهو وبايدن على خلفية "حرب غزة"، رغم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الكبير لتل أبيب منذ بداية الأزمة الحالية.خلافات متشعّبة وشريك "لا يمكن التأثير به"ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة التي أشارت إلى أن بادين ومساعدية باتو قريبين جدا من حالة "قطعية" مع نتنياهو، أكثر من أي وقت مضى، وأنهم لم يعودا يرونه كشريك لهم "يمكن التأثير عليه"."توبيخ شديد" ورد سريعوظهر إحباط بايدن من نتنياهو، الذي يتراكم منذ أشهر، بوضوح يوم الخميس الماضي، عندما قال الرئيس الأمريكي إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة "تجاوزت الحد"، بحسب المصدر، مشيرة إلى أن هذا التصريح كان بمثابة "التوبيخَ الأشدَّ حتى الآن".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفحوتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل أن تنتظر "عواقب وخيمة" في حال هجومها على رفح"حماس": إسرائيل تضع شروطا وعقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى
https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-عسكريين-بينهم-قائد-كتيبة-في-تفجير-مبنى-جنوبي-غزة-1086022442.html
https://sputnikarabic.ae/20240212/تصويت-برأيك-هل-يستخدم-نتنياهو-تحرير-محتجزين-ذريعة-لدخول-رفح-بريا؟-1085994617.html
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العالم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, البيت الأبيض, جو بايدن, بنيامين نتنياهو
العالم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, البيت الأبيض, جو بايدن, بنيامين نتنياهو
إعلام: "قطيعة" بين بايدن ونتنياهو.. "توبيخ شديد" ورد سريع
كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن خلاف محتدم بين الحليفين القديمين، الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات متشعبة حول "حرب غزة".
وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين الزعيمين "ليست على مايرام"، لأن الخلافات تستعر بين نتنياهو وبايدن على خلفية "حرب غزة"، رغم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الكبير لتل أبيب منذ بداية الأزمة الحالية.
خلافات متشعّبة وشريك "لا يمكن التأثير به"
وتتشعب نقاط الخلاف بين البيت الأبيض وتل أبيب وتبدأ من إصرار واشنطن على ضرورة حماية المدنيين، بحسب المزاعم، إلى السيناريوهات المطروحة لما بعد الحرب وحل الدولتين والعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة التي أشارت إلى أن بادين ومساعدية باتو قريبين جدا من حالة "قطعية" مع نتنياهو، أكثر من أي وقت مضى، وأنهم لم يعودا يرونه كشريك لهم "يمكن التأثير عليه".
وظهر إحباط بايدن من نتنياهو، الذي يتراكم منذ أشهر، بوضوح يوم الخميس الماضي، عندما قال الرئيس الأمريكي إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة "تجاوزت الحد"، بحسب المصدر، مشيرة إلى أن هذا التصريح كان بمثابة "التوبيخَ الأشدَّ حتى الآن".
وبدوره، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي سريعا على كلمة بايدن مشيرا إلى أنه لا يعلم بالضبط ما الذي كان يقصده بايدن بذلك، لكنه أعرب عن تقديره للدعم الأمريكي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.