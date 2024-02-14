https://sputnikarabic.ae/20240214/سياسية-ألمانية-الجنود-الأوكرانيون-لا-يموتون-من-أجل-بلادهم-بل-إرضاء-لمصالح-الناتو-1086074186.html

سياسية ألمانية: الجنود الأوكرانيون لا يموتون من أجل بلادهم بل إرضاء لمصالح الناتو

سياسية ألمانية: الجنود الأوكرانيون لا يموتون من أجل بلادهم بل إرضاء لمصالح الناتو

انتقدت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنشت، إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وأشارت إلى أن "العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية لا... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T16:13+0000

2024-02-14T16:13+0000

2024-02-14T16:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وشددت على أن "هذا يعني أن الناس في أوكرانيا لا يموتون من أجل الحرية والديمقراطية، في أوكرانيا يموت الناس من أجل الناتو. يا لها من جريمة، ولا يمكن أن يستمر هذا".وتحدثت فاغنكنشت عن أنه يجب إجراء مفاوضات السلام والتوقف عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وفي سياق متصل، صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هو إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.استطلاع: معظم الألمان لا يؤمنون بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة

https://sputnikarabic.ae/20240214/موسكو-تعلق-على-مزاعم-وجود-مقترح-روسي-لأمريكا-لـتجميد-الصراع-في-أوكرانيا--1086072200.html

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