https://sputnikarabic.ae/20240214/سياسية-ألمانية-الجنود-الأوكرانيون-لا-يموتون-من-أجل-بلادهم-بل-إرضاء-لمصالح-الناتو-1086074186.html
سياسية ألمانية: الجنود الأوكرانيون لا يموتون من أجل بلادهم بل إرضاء لمصالح الناتو
سياسية ألمانية: الجنود الأوكرانيون لا يموتون من أجل بلادهم بل إرضاء لمصالح الناتو
انتقدت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنشت، إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وأشارت إلى أن "العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية لا... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T16:13+0000
2024-02-14T16:13+0000
2024-02-14T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85adae74c379592469ab2e77bc27c79a.jpg
وشددت على أن "هذا يعني أن الناس في أوكرانيا لا يموتون من أجل الحرية والديمقراطية، في أوكرانيا يموت الناس من أجل الناتو. يا لها من جريمة، ولا يمكن أن يستمر هذا".وتحدثت فاغنكنشت عن أنه يجب إجراء مفاوضات السلام والتوقف عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وفي سياق متصل، صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هو إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.استطلاع: معظم الألمان لا يؤمنون بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة
https://sputnikarabic.ae/20240214/موسكو-تعلق-على-مزاعم-وجود-مقترح-روسي-لأمريكا-لـتجميد-الصراع-في-أوكرانيا--1086072200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140432_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1589955242fa8cbf440a82f8e7b8734a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
سياسية ألمانية: الجنود الأوكرانيون لا يموتون من أجل بلادهم بل إرضاء لمصالح الناتو
انتقدت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنشت، إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وأشارت إلى أن "العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية لا يموتون من أجل الديمقراطية وحرية بلادهم وأوروبا ككل، بل من أجل مصالح الناتو".
وشددت على أن "هذا يعني أن الناس في أوكرانيا لا يموتون من أجل الحرية والديمقراطية، في أوكرانيا يموت الناس من أجل الناتو. يا لها من جريمة، ولا يمكن أن يستمر هذا".
وتحدثت فاغنكنشت عن أنه يجب إجراء مفاوضات السلام والتوقف عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في وقت سابق، نقلا عن دبلوماسيين من الناتو والأوروبيين، أنهم في الغرب يقولون إن الوضع اليائس للقوات المسلحة الأوكرانية، على خط المواجهة، أسوأ بكثير مما يتم التصريح به، ومن دون مساعدة عسكرية من شركاء القوات المسلحة الأوكرانية، سيكون من الصعب الاحتفاظ حتى بمواقعهم الحالية.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وفي سياق متصل، صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني
، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".
ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هو إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.