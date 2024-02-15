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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الصواريخ-الروسية-تستهدف-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086096756.html
الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت هجوما بصواريخ جوية وبحرية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري (MIC) في أوكرانيا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T12:29+0000
2024-02-15T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وجاء في بيان وزارة الرفاع الروسية: "هذا الصباح، شنت القوات الروسية ضربة جماعية، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج وتصلح محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية والاتصالات وقذائف الهاون، وكذلك على المصانع التي تنتج الوقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

12:29 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 12:46 GMT 15.02.2024)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت هجوما بصواريخ جوية وبحرية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري (MIC) في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الرفاع الروسية: "هذا الصباح، شنت القوات الروسية ضربة جماعية، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج وتصلح محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية والاتصالات وقذائف الهاون، وكذلك على المصانع التي تنتج الوقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "هدف الضربة تحقق، وتم إصابة جميع الأهداف".

قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة "ميغ - 29" أوكرانية في دونيتسك
12:18 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
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