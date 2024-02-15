https://sputnikarabic.ae/20240215/الصواريخ-الروسية-تستهدف-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086096756.html
الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت هجوما بصواريخ جوية وبحرية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري (MIC) في أوكرانيا. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T12:29+0000
2024-02-15T12:29+0000
2024-02-15T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وجاء في بيان وزارة الرفاع الروسية: "هذا الصباح، شنت القوات الروسية ضربة جماعية، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج وتصلح محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية والاتصالات وقذائف الهاون، وكذلك على المصانع التي تنتج الوقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
https://sputnikarabic.ae/20240215/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-ميغ---29-أوكرانية-في-دونيتسك---عاجل-1086096368.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية
الصواريخ الروسية تستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
12:29 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 12:46 GMT 15.02.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت هجوما بصواريخ جوية وبحرية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري (MIC) في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الرفاع الروسية: "هذا الصباح، شنت القوات الروسية ضربة جماعية، بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، التي تنتج وتصلح محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية والاتصالات وقذائف الهاون، وكذلك على المصانع التي تنتج الوقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "هدف الضربة تحقق، وتم إصابة جميع الأهداف".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.