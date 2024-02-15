https://sputnikarabic.ae/20240215/مشروع-قانون-إسرائيلي-يلزم-أعضاء-لجنة-الخارجية-بالكنيست-بإجراء-فحص-كشف-الكذب--1086091363.html

مشروع قانون إسرائيلي يلزم أعضاء لجنة الخارجية بالكنيست بإجراء "فحص كشف الكذب"

مشروع قانون إسرائيلي يلزم أعضاء لجنة الخارجية بالكنيست بإجراء "فحص كشف الكذب"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم تقديم مشروع قانون للكنيست (المجلس النيابي)، يقضي بإلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في المجلس، بإجراء فحص على... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T09:56+0000

2024-02-15T09:56+0000

2024-02-15T09:56+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية‏، صباح اليوم الخميس، بأنه "تم تقديم مشروع قانون خاص بضرورة إلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب، بعد تسريب معلومات".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب الاشتباه في تسريب عضو الكنيست عن حزب "العمل"، جلعاد كريف، لمعلومات من نقاشات سرية للجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي، فقد تم تقديم هذا الطلب".فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240125/تسريب-لمقدم-بالجيش-الإسرائيلي-نحتاج-إلى-التنفس-أثناء-الحرب-على-غزة-والعودة-إلى-المنازل-1085403049.html

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طوفان الأقصى, الكنيست الإسرائيلي, انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة