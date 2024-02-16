https://sputnikarabic.ae/20240216/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-على-أنصار-الله-1086146771.html

الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على "أنصار الله"

الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على "أنصار الله"

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على جماعة "أنصار الله" في اليمن، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T16:20+0000

2024-02-16T16:20+0000

2024-02-16T16:20+0000

أنصار الله

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لصحيفة "غازيتا" الروسية، فإن إدراج "أنصار الله" في القائمة من شأنه أن يستلزم تجميد أصول الجماعة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن منع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الجماعة.وقبل ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، أن الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع "أنصار الله" في اليمن تتعارض مع تصريحاتهم بشأن عدم جواز التصعيد في الشرق الأوسط.وعلّقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، على بدء تنفيذ القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية.يأتي توعد "أنصار الله" هذا، بعد ساعات من دخول قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددةً على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله".وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240216/أنصار-الله-أمريكا-اختارت-طريق-التصعيد-وقريبا-ستشعر-بحجم-الورطة-1086134498.html

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