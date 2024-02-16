https://sputnikarabic.ae/20240216/وزيرة-إسرائيلية-قيام-دولة-فلسطينية-خطر-وجودي-على-إسرائيل-ومكافأة-للإرهاب-1086121244.html

وزيرة إسرائيلية: قيام دولة فلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ومكافأة للإرهاب

وزيرة إسرائيلية: قيام دولة فلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ومكافأة للإرهاب

قالت وزيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن قيام دولة فلسطينية يعني خطر وجودي على إسرائيل ومكافأة للإرهاب. 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T08:37+0000

2024-02-16T08:37+0000

2024-02-16T08:37+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وزيرة المهمات القومية والاستيطان، أوريت ستورك، رفضها التام لإقامة دولة فلسطينية واعتبارها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.وأوضحت أوريت ستورك، الوزيرة اليمينية المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو، أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تعي بأن غالبية الشعب الإسرائيلي يرفضون إقامة مثل هذه الدولة.وقالت ستورك:ودعت وزيرة المهمات الخاصة والاستيطان الإسرائيلية، نتنياهو بأن يعبّر عن موقف الأغلبية التي تعارض هذه المبادرة الأمريكية.وبدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، سيمنع التوصل إلى تسوية سلمية.وأضاف أن "مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".وتابع نتنياهو: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".وأمس الخميس، قال وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعليقًا على المخطط الأمريكي لقيام دولة فلسطينية: "إذا كانت هذه هي الرؤية الأمريكية فعلينا أن نحاربها، ونهدد بإجراءات أحادية كإلغاء اتفاقات أوسلو".من جانبه، شدد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل "لن توافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة"، مضيفًا: "اليوم، في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني، سأطالب بقرار واضح لا لبس فيه ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نشرت الأربعاء، تقريرًا نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، يؤكد أن "حكومة بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية".وأكدت الصحيفة إلى أن هذا المخطط "قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وأفادت الصحيفة بأن المفاوضات تجري بين مسؤولين أمريكيين مع شركاء عرب من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن فلسطين.فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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