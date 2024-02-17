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"أنصار الله" تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدة بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق"، بحسب قولها. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحرِ الأحمرِ، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقةً ومباشرة بفضل الله".وأشار إلى إن "القوات المسلحة اليمنية، لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدًا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنيةوتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20240212/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-عملية-أمنية-عسكرية-على-خلفية-أزمة-البحر-الأحمر----1086009609.html
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العالم, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تستهدف سفينة بريطانية في البحر الأحمر
06:51 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 07:13 GMT 17.02.2024)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية، مؤكدة بأنه "تم إصابة الهدف بشكل دقيق"، بحسب قولها.
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحرِ الأحمرِ، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقةً ومباشرة بفضل الله".
وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي، ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشار إلى إن "القوات المسلحة اليمنية، لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدًا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية
"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.