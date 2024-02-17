https://sputnikarabic.ae/20240217/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أفدييفكا-بالكامل-1086176471.html
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أفدييفكا بالكامل
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أفدييفكا بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T19:52+0000
2024-02-17T19:52+0000
2024-02-17T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير الدفاع الروسي، شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل مجموعة قوات "المركز" بقيادة العقيد، أندريه موردفيتشيف، لمدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تمثل عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".وأكد البيان أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".وأكد البيان أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".القائد العام لقوات نظام كييف يعلن سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكا وأضاف البيان أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة القوات الأوكرانية بالكامل والسيطرة على المدينة".وأكد البيان أن مجموعة قوات "المركز" تواصل أعمالها الهجومية لمواصلة تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من القوميين المتطرفين الأوكرانيين.مسؤول في البنتاغون يصف أفدييفكا بـ"نذير" لهزائم جديدة للقوات الأوكرانية
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روسيا
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أفدييفكا بالكامل
19:52 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 20:39 GMT 17.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير الدفاع الروسي، شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل مجموعة قوات "المركز" بقيادة العقيد، أندريه موردفيتشيف، لمدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تمثل عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، تم تحرير مساحة 31.75 كيلومتر مربع من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال اليوم الماضي أكثر من 1500 جندي".
وأكد البيان أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
وأكد البيان أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".
وأضاف البيان أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة القوات الأوكرانية بالكامل والسيطرة على المدينة".
وأكد البيان أن مجموعة قوات "المركز" تواصل أعمالها الهجومية لمواصلة تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من القوميين المتطرفين الأوكرانيين.