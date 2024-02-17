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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أفدييفكا-بالكامل-1086176471.html
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أفدييفكا بالكامل
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أفدييفكا بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T19:52+0000
2024-02-17T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير الدفاع الروسي، شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل مجموعة قوات "المركز" بقيادة العقيد، أندريه موردفيتشيف، لمدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تمثل عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".وأكد البيان أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".وأكد البيان أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".القائد العام لقوات نظام كييف يعلن سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكا وأضاف البيان أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة القوات الأوكرانية بالكامل والسيطرة على المدينة".وأكد البيان أن مجموعة قوات "المركز" تواصل أعمالها الهجومية لمواصلة تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من القوميين المتطرفين الأوكرانيين.مسؤول في البنتاغون يصف أفدييفكا بـ"نذير" لهزائم جديدة للقوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240217/موسكو-كييف-قررت-سحب-قواتها-من-أفدييفكا-لأسباب-غير-إنسانية-1086160131.html
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روسيا
روسيا

شويغو يبلغ بوتين بتحرير أفدييفكا بالكامل

19:52 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 20:39 GMT 17.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير الدفاع الروسي، شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل مجموعة قوات "المركز" بقيادة العقيد، أندريه موردفيتشيف، لمدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تمثل عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك، تم تحرير مساحة 31.75 كيلومتر مربع من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال اليوم الماضي أكثر من 1500 جندي".

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
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موسكو: كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا لأسباب غير إنسانية
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وأكد البيان أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.
وأكد البيان أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".
القائد العام لقوات نظام كييف يعلن سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكا
وأضاف البيان أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة القوات الأوكرانية بالكامل والسيطرة على المدينة".
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إعلام أمريكي يصف انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا بأنه انتصار لبوتين أمام العالم أجمع
18:11 GMT
وأكد البيان أن مجموعة قوات "المركز" تواصل أعمالها الهجومية لمواصلة تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من القوميين المتطرفين الأوكرانيين.
مسؤول في البنتاغون يصف أفدييفكا بـ"نذير" لهزائم جديدة للقوات الأوكرانية
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