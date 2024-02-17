https://sputnikarabic.ae/20240217/من-يمتلك-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-في-2024-1086172905.html
من يمتلك أضخم أسطول حربي في العالم في 2024؟
من يمتلك أضخم أسطول حربي في العالم في 2024؟
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة عسكرية في العالم برا وبحرا وجوا ويصل حجم إنفاقها العسكري في 2024 إلى 109 مليارات دولار. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T17:30+0000
2024-02-17T17:30+0000
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وتمثل القوات البحرية الروسية أحد أهم أفرع الجيش الروسي وتشمل وحدات دفاعية وهجومية بقدرات غير محدودة يمكنها ضرب أهداف العدو في البحر والجو، كما يمكن لصواريخها التقليدية والنووية أن تصل إلى أي مكان على ظهر الأرض.ويصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم متفوقا بصورة كبيرة على الأسطول الحربي الأمريكي الذي يتم تصنيفه في المرتبة الرابعة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وفيما يلي أعداد وأنواع أهم الوحدات البحرية في الأسطول الروسي في 2024:وتشير إحصائيات الموقع إلى أن قوة المدمرات الروسية تحتل المرتبة رقم 4 عالميا وتأتي قوة الفرقاطات في المرتبة الـ6 في العالم، بينما تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم وأضخم قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية.يذكر أن روسيا تمتلك قوة دعم لوجيستي هائلة تضم أسطول تجاري يصنف في المرتبة الـ7 عالميا بنحو 3 آلاف سفينة و8 موانٍ كبرى.
https://sputnikarabic.ae/20221101/مصر-في-المرتبة-الثالثة-عالميا-13-جيشا-تمتلك-أضخم-أساطيل-كاسحات-الألغام-البحرية-1069721601.html
https://sputnikarabic.ae/20231118/إطلاق-سفينة-الإنزال-الروسية-الضخمة-فلاديمير-أندرييف-وتسليمها-إلى-البحرية-في-عام-2024-1083255141.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
من يمتلك أضخم أسطول حربي في العالم في 2024؟
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة عسكرية في العالم برا وبحرا وجوا ويصل حجم إنفاقها العسكري في 2024 إلى 109 مليارات دولار.
وتمثل القوات البحرية الروسية أحد أهم أفرع الجيش الروسي وتشمل وحدات دفاعية وهجومية بقدرات غير محدودة يمكنها ضرب أهداف العدو في البحر والجو، كما يمكن لصواريخها التقليدية والنووية أن تصل إلى أي مكان على ظهر الأرض.
ويصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية
في العالم متفوقا بصورة كبيرة على الأسطول الحربي الأمريكي الذي يتم تصنيفه في المرتبة الرابعة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وفيما يلي أعداد وأنواع أهم الوحدات البحرية في الأسطول الروسي في 2024:
18 نوفمبر 2023, 07:59 GMT
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن قوة المدمرات الروسية
تحتل المرتبة رقم 4 عالميا وتأتي قوة الفرقاطات في المرتبة الـ6 في العالم، بينما تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم وأضخم قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية.
يذكر أن روسيا تمتلك قوة دعم لوجيستي هائلة تضم أسطول تجاري يصنف في المرتبة الـ7 عالميا بنحو 3 آلاف سفينة و8 موانٍ كبرى.