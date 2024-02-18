https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-إسرائيلي-الاعتراف-الأحادي-الجانب-بالدولة-الفلسطينية-سيؤثر-على-أمننا-القومي-1086187471.html

وزير إسرائيلي: الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي

وزير إسرائيلي: الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي

قال جدعون ساعر، الوزير الإسرائيلي بمجلس الحرب على غزة، اليوم الأحد، إن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T10:44+0000

2024-02-18T10:44+0000

2024-02-18T10:44+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن جدعون ساعر، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية والخاص بإدارة الحرب على غزة، رفضه التام لإقامة دولة فلسطينية.وأوضح ساعر أن "هناك محاولات مضنية للإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى أن "الدولة الفلسطينية ستكون دولة حماس"، على حد قوله.وكان تقرير لصحيفة أمريكية قد نقل عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن "حكومة الرئيس الحالي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية".وأكد التقرير أن هذا المخطط "قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري بين مسؤولين أمريكيين مع شركاء عرب من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن فلسطين.ومن جانبه، قال وزير الشتات الإسرائيلي عَميحاي شيكلي، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعليقًا على المخطط الأمريكي لقيام دولة فلسطينية: "إذا كانت هذه هي الرؤية الأمريكية فعلينا أن نحاربها، ونهدد بإجراءات أحادية كإلغاء اتفاقات أوسلو".فيما شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل "لن توافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة".وندد سموتريتش بالمقترح الأمريكي، في حسابه على موقع "إكس"، أمس الخميس، حيث اعتبر أن هذا المخطط "يقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الفظيعة التي ارتكبوها بحقنا، بإعطائهم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس"، وفق وصفه.وكانت حركة حماس المسيطرة على القطاع، أعلنت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال مساعدات إلى غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ليتجاوز 28 ألفا و800 قتيل إضافة إلى أكثر من 68 ألف مصاب.

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